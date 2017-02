La evolución de los coworkings y centros de negocios

Los centros de negocios o business center han existido siempre, lugares donde tener reuniones fuera de tu ubicación habitual, despachos por horas, días o meses para fines concretos cuando no compensaba tener infraestructura propia, etc. Tenían su mercado, bastante estable, de pequeñas empresas modestas o de empresas con más capacidad que buscaban un posicionamiento cercano al lujo.

De repende aparecen los coworkings, en el extremo contrario, “praderas” de profesionales que en vez de trabajar para una multinacional trabajan para ellos mismos y comparten las instalaciones y disponen de zonas comunes donde interactuar. El mercado son los perfiles profesionales más relacionados con la creatividad que son más susceptibles de compartir, y donde el valor añadido del ambiente y la filosofía de vida y de trabajo son tan importantes como el propio trabajo.

¿Y si hacemos un modelo mixto? Entonces los coworkings evolucionan, y ofrecen servicios al estilo de los centros de negocios de toda la vida. Y los centros de negocios actualizan sus ambientes y los “relajan” para ofrecer una parte de esa filosofía del nuevo trabajo por cuenta propia y de nuevos emprendedores.

De todo esto surgen numerosas iniciativas nuevas, donde desde el principio combinan lo mejor de los centros de empresas y lo mejor de los primeros coworkings puros, con servicios de valor añadido y un ambiente adecuado a cada perfil de profesional y empresa.

Ahora ya no se dirigen sólo a emprendedores, todo tipo de profesionales liberales, no sólo de las nuevas profesiones que ha traído la tecnología, sino los profesionales liberales de toda la vida, pequeñas empresas que no necesitan grandes infraestructuras (en realidad casi ninguna empresa las necesita), empresas virtuales cuyo negocio se mueve online y los empleados teletrabajan, empresas extranjeras que ponen un pie en una nueva ciudad de un nuevo país, etc.

La casuística es tan amplia como se quiera y los centros de trabajo intentan cubrir al máximo con las mejores opciones para cada uno de ellos. Buscando algunos ejemplos de este tipo me he topado con Hub&In, en Barcelona, que cuenta con dos centros de trabajo con una oferta de espacios que se adapta a cada caso para todo tipo de pequeños negocios.

Ahora tenemos que esperar la pronta llegada de una nueva vuelta de tuerca al sector y que en EEUU recibe millones de inversión por parte de fondos especialistas en inversión inmobiliaria, que son los centros de trabajo múltiples que ocupan edificios enteros. Por el momento nos quedamos con los centros de negocios modernos con espacios de coworking.