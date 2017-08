Descubre el videojuego Virtual Knight de la startup Konvict Games

Konvict Games es una startup dedicada al desarrollo de videojuegos y fundada David Cantón, que lanza este verano su primer juego multiplataforma, llamado Virtual Knight. Se trata de una ventana abierta a la magia, a un mundo paralelo que permite al jugador viajar en el tiempo y del que solamente podrá regresar si supera los diferentes niveles que componen el juego.

A continuación puedes conocer mejor este proyecto a través de la entrevista realizada al equipo promotor de la empresa:

¿Qué es Konvict Games?

Konvict Games es la historia de un sueño. Se trata de un proyecto creado con mucho mimo que busca ofrecer algo diferente en un sector muy dinámico como es el de los videojuegos. Buscamos crear algo diferente, algo que sorprenda porque no nos olvidemos que los `gamers´ son un público muy exigente.

¿Cómo surgió Konvict Games?

Empecé hace varios años a desarrollar videojuegos, primero fue un hobbie, luego acabó siendo mi salida profesional. Hice algunos juegos móviles como Indie Developer para Genera Games. Luego, a raíz de esto, me fichó Eventisimo como programador de videojuegos corporativos, simulación de eventos en realidad virtual inmersiva y experiencias con realidad aumentada. Una noche de insomnio se me ocurrió una idea de videojuego, me levanté, encendí el ordenador y me puse a modelar en 3D… Me dejé llevar y al día siguiente lo llevé al trabajo y fue entonces cuando Kike Carrasco y Guillermo de Lara, actuales CTO y CMO de Konvict Games, se entusiasmaron con la idea y decidieron formar parte del proyecto. El toque final a este compendio de ideas lo puso Rafael Valdés quien sugirió personalizar la experiencia de juego al máximo con la personalización de los avatares.

¿Por qué decidisteis uniros a Schödinger Lab para lanzar vuestro juego?

Un día me encontré por la calle con Joaquín Moguer, actual Director de Schödinger y antiguo compañero de trabajo. Entre cañas, me habló de Schrödinger Lab y su programa Quantum, y a mí me sonó a música celestial. Pocos minutos después estaba poniendo sobre la mesa los renders arrugados de Virtual Knight que llevaba en mi bolsillo trasero. Joaquín vio futuro en el proyecto, y uno más uno suman dos.

¿Por qué Konvict Games?

Cuando Joaquín me preguntó cuál sería el nombre del proyecto recorrí toda mi vida, toda mi infancia, adolescencia y madurez en Las 3000 Viviendas, todos los momentos duros hasta llegar a donde estoy. Lo primero que se me ocurrió fue Konvict Games, el nombre representa la superación frente a los problemas, la rebeldía y la irreverencia como camino alternativo a lo estándar. Representa que los sueños, si se quiere, se cumplen, seas de noble cuna, o provengas de las cloacas.

¿Cuáles son los retos tecnológicos a los que os enfrentáis?

Nos encantan este tipo de preguntas… La respuesta es bien fácil, ¡todos!, o al menos eso esperamos. A menudo cuando quieres salirte de los esquemas a los que estás acostumbrado hay que innovar y no tener miedo a atreverse con nuevas tecnologías. Unreal y Unity son los motores que creemos más acertados para este proyecto. Aunque los conocemos, son como dos Final Bosses que siempre se guardan un as en la manga. No obstante el reto es parte de cualquier proyecto, siempre ha sido así y sería iluso no contemplarlo.

¿Qué vais a hacer a nivel de marketing?

La mejor estrategia de marketing es un buen producto. Y no es un tópico. Vender humo es difícil y caro, vender un juego que rompa esquemas y sea atractivo es la mejor acción de mercadotecnia. Por ello hemos invertido mucho tiempo en la definición del videojuego y la experiencia de usuario.Una vez tenemos un gran producto, es cuestión de darlo a conocer en los canales adecuados, aquellos en los que nuestros usuarios suelen interactuar y se sienten cómodos; revistas especializadas, foros, convenciones y sobre todo en las plataformas donde podrán descargarlo.

Ahora que Konvict Games es una realidad, ¿qué os mueve? No solo al ámbito profesional

Creo que para entender bien esta pregunta hay que ser un poco freak de los videojuegos, pero voy a intentar explicarme. Cuando has jugado desde que eres un mico, te han encantado juegos, también los has odiado, has disfrutado partes pero has detestado otras; has dejado de jugar o te has quedado enganchado hasta el punto de arañar horas de tu propio sueño. Cuando pasan un par de décadas, sin quererlo ni beberlo, te has convertido en un crítico en la materia. Y a lo largo de ese tiempo cada vez que juegas, sabes en qué falla y que le falta para que hubiera sido un juego bueno, pero de verdad.

Una de las novedades más llamativas de Virtual Knight son los agujeros negros que le dan un giro inesperado al juego, ¿en qué consite?

Es una característica esencial, un divertido giro de tuerca que va a sorprender, y mucho, a los jugadores. La verdad es que lo llamamos agujero de gusano por el funcionamiento, vamos a decir que es el nombre en clave. Se trata de un giro de tuerca que permitirá al jugador adentrarse en un mundo muy diferente. Una vez cruce esa puerta, todo lo que rodea al protagonista será diferente y acorde al momento y lugar donde aterrice, que además será aleatorio entre varios mundos que estamos preparando. Así, las armas, atrezos, música, edificios, maneras de interactuar y personajes secundarios cambiarán para adaptarse a este universo paralelo. Una vez dentro, deberemos resolver algunas quest para cumplir la misión y poder volver al tablero. ¡Será muy emocionante!

¿Cómo surgió esta idea?

Inicialmente la idea surgió porque, al ser un Action RPG donde el personaje va evolucionando. También queríamos que fuera un juego de mundo abierto, aunque sabemos que este tipo de juegos, una vez los terminas la historia se acaba. Ya sea porque todo es demasiado sencillo, porque no hay nuevos sitios que descubrir, o simplemente porque lo que te atrapa es la historia del juego y el resto es “paja”. Por eso queríamos ir un paso más allá. Incluso nos planteamos la idea de abrir esta opción como DLC solo cuando se haya terminado el modo historia del juego, de tal forma que cuando el jugador crea que ya ha matado al monstruo final (no se puede ser original en todo, siempre hay un monstruo final), de repente, se encuentra con que hay una zona del mapa inexplorada, con su propia historia alternativa, más difícil, más dinámica.

¿Podríais describir las sensaciones como jugador cuando estás metido en el personaje dentro del juego?

El personaje es un reflejo de nosotros mismos; inconformistas y rebeldes. Jugar a Virtual Knight es sentir una gran descarga de adrenalina, un videojuego con el que pasar tardes enteras sin parar de jugar… Tener la sensación de riesgo e incertidumbre, de superación… Una experiencia de la que hablar a tus amigos… Serán las sensaciones de un gran videojuego, como los de antes. Más no puedo decir.

Afirmáis que este juego es una vuelta de tuerca al mundo de los videojuegos de plataforma ¿Por qué?

Los plataformas 2.5D están dando mucho bombo últimamente. Los Action RPG plataformas, no. Aunque hay algunos, pero no terminan siendo ni “RPG”, ni “Action”. El enfoque de Virtual Knight es una mezcla de géneros, cogiendo lo más llamativo y rechazando lo más aburrido de cada uno. Por ejemplo, tenemos clara influencia de grandes sagas como Zelda, Aquaria, Trine, Ori The Blind Forest, Salt and Sanctuary… Pero no llegan al nivel que buscamos… Al nivel de un RPG de acción de mundo abierto en 3D con todo lo bueno que ofrece la tecnología de ahora.

Y una vez lanzado Virtual Knight, ¿cuál es el próximo paso?

Además del videojuego en sí para las plataformas mencionadas, tenemos pensadas un par de posibilidades para DLCs (contenido para descargar) que alargarán la experiencia de juego notablemente con nuevas misiones y zonas nuevas que supongan un reto mayor para nuestros usuarios. Una de ellas ya la hemos comentado antes, el agujero de gusano.