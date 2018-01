Entrevistamos a Gustavo García tras la compra del 70% de Klikin por parte de Repsol

Gustavo García es uno de los referentes del país en emprendimiento. Tras el conocido éxito de la venta de Buyvip a Amazon, no ha parado de poner en marcha proyectos hasta dar con el que pretende ser su gran éxito. Para conseguirlo ha optado por un modelo poco habitual, pero que para mi es completamente necesario, asociarse con una gran empresas de cara a construir juntos un negocio que pueda llegar a competir con los más grandes.

Si quieres conocer cómo ha sido la compra del 70% de Klikin por parte de Repsol te recomiendo leer la entrevista a Gustavo García.

¿Cómo enfocaste el cambio de dirigir Buyvip a la puesta en marcha de nuevas startups como Klikin?

La puesta en marcha de un startup es en general muy parecido, ya que al principio no hay más que una idea y hay que montar el equipo que le dé forma. En el caso de Klikin yo no estuve en su primera etapa, ya que las operaciones las llevaban entonces Patrick Raibaut y Alex Dantart. Yo entré en una segunda fase, 2014.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que habéis tenido que afrontar en Klikin desde su creación hasta su venta?

Klikin no es un copy cat como era el caso de BuyVIP. En un copy cat “lo único” que hay que hacer es ejecutar muy bien y más rápido que la competencia. En el caso de Klikin es el otro tipo de proyecto que puede lanzar un emprendedor, un proyecto de innovación. La dificultad aquí es de base: demostrar que la idea de negocio funciona -algo que no hace falta en un copy cat. Rara vez se da en el blanco a la primera con lo que la parte más difícil en klikin como negocio de innovación es pivotar hasta tener un modelo de negocio que se vende bien y con baja rotación de clientes.

¿Qué es lo que mejor os ha funcionado para vender un producto tecnológico a las pymes?

Vender a las pymes es todo menos fácil. Es difícil llegar a ellas (las grandes empresas todos sabemos enumerarlas), tienen presupuestos ajustados y en más casos de los que nos gustarían cierran, lo que supone mortandad de clientela.

Hemos probado de todo para llegar a ellas de una forma efectiva (vendedores en la calle, contact centers, marketing digital, etc). Al final, por un lado hemos aprendido que el producto debe ser muy simple ya que la pyme no tiene ni tiempo ni recursos para sacarle partido a un producto complejo (con algunas excepciones entre las empresas ya más medianas) y por otro que la combinación Facebook y vendedores por teléfono ha sido la forma más eficiente de enrolarlas pensando en el Coste de adquisición

¿En qué ha consistido vuestra estrategia para financiaros?

Bastante clásica: Fondos como Caixa Capital Risc y Padeinvest, y por supuesto Business Angels, sobretodo ligados al IESE que es quien más está empujando su educación y agrupación en entes mayores

A destacar que hemos tirado -a diferencia de otros proyectos en el pasado- de préstamos como bancos, ENISA y el fondo Jeremie (Soprea) de Andalucía -hasta un tercio de nuestra financiación fue a través de préstamos

¿Cómo surge la oportunidad para la compra de Repsol del 70% de las acciones de la empresa?

Fue una relación construida a lo largo de casi 2 años. Teníamos relación con Repsol como potencial cliente de Klikin. De ese germen nació una idea liderada por Repsol muy atractiva -por el reto que suponía- como para ignorarla. Si mal no me equivoco estamos hablando de septiembre 2016. Fuimos dando forma a la idea (ambiciosa y disruptiva ya que estamos hablando de unir dos mundos que en general se encuentran muy lejos el uno del otro) a lo largo del primer semestre de 2017 hasta tener una visión concreta y compartida que empezamos a plasmar en documentos hasta el 12 del 12 de 2017, fecha objetivo para firmar la nueva relación ante notario.

Por clarificar, Repsol no compra el 70% de Klikin sino que compra a los inversores no fundadores y luego realiza una serie de inversiones dando lugar al canje final y actual del 70/30 que ha salido publicado.

A resaltar, contrario a lo que se ha leído en algún medio, que los fundadores de Klikin no hemos vendido ni una acción. Nuestra apuesta es total por el proyecto con lo que apostamos por una empresa y un proyecto mayor. Esto evidentemente lo ha apreciado Repsol como el compromiso necesario para abordar unos objetivos muy ambiciosos que requieren de tiempo para construirlos.

¿Qué te parece la tendencia que estamos viviendo de la entrada de grandes empresas en el accionariado de las startups a través de los programas de innovación abierta?

ESENCIAL. Llevo muchos años en el mundo de los Start Ups en España, Europa y EEUU para tener claro que no tenemos un ecosistema financiero ideal para emprender. Dicho eso, los españoles han sido de los mejores emprendedores de Europa los últimos tres años, viendo los exits que han habido, lo que para mí tiene un mérito doble. A eso hay que añadir que España tiene grandes corporaciones que están al nivel de sus homónimos en las primeras potencias mundiales como EEUU, Alemania, Inglaterra o China pero que por su propio tamaño tienen ciertas limitaciones para innovar a la velocidad que lo están haciendo empresas que en general vienen de fuera con muy buena financiación.

Juntar ambos no es fácil, como digo son dos mundos distintos que a ratos hablan hasta idiomas distintos, pero es posible; más aún, es recomendable ya que es un claro win-win. Una de mis motivaciones para poner en marcha esta etapa con Repsol, es demostrar que este modelo debe ser un modelo a seguir. Donde la corporación obtiene velocidad para innovar, aprovechar nuevas oportunidades de mercado y el Start Up recursos para hacerse grande. No será un camino color de rosas seguro, y eso es lo que espero poder compartir en los próximos años: lo que mejor nos funcione para entendernos y sacar todo el provecho el uno del otro. De momento he podido identificar que el compromiso desde arriba en la corporación y poder contar con un equipo de innovación con la visión y respaldo suficiente, son un buen punto de partida. El Start Up por su lado debe entender que hay cosas que se deben de hacer de una forma menos Start Up, quizás más lenta en un principio pero si se hace bien será más sólida y se podrá mantener mejor en el tiempo.

¿Estás desarrollando activamente tu faceta como inversor en startups?

La verdad que ya no mucho. Por dos razones: Primero, me gusta involucrarme en los proyectos y mi tiempo es limitado, ahora más. Segundo, he probado a invertir de una forma más alegre y no me ha funcionado. Creo que entre todos hemos creado una fiebre de inversión en emprendimiento donde el dinero se ha vuelto un commodity y no se valora que en muchos casos que se trata de los ahorros de un business angel. Desgraciadamente la mayoría de los fondos que hay en España (con honrosas excepciones) no son fondos de capital riesgo sino de Crecimiento, con lo que el riesgo acaba siendo financiado por Business Angels que piensan que invierten en Bolsa. El riesgo es mayor y como digo en muchos casos se financian proyectos que el emprendedor deja de lado a las primeras dificultades (y como digo, es muy difícil clavarla a la primera, por lo menos para mí).