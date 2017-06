Ya te puedes inscribir para participar en el evento Blockchain Day 1

La semana pasada anunciamos el evento Blockchain Day 1 y la acogida ha sido fantástica, con más de 180 personas que se han interesado en participar. Ahora llega el momento de la verdad porque hemos anunciado la apertura de inscripciones a través de la web Eventbrite.

Blockchain Day 1 es un encuentro para los que estamos aprendiendo y haciendo cosas en blockchain. Desarrolladores, startups, empresas grandes y pequeñas, inversores profesionales y amateurs, etc. Todos son bienvenidos. Este pequeño encuentro tendrá varias minicharlas tipo TED, incluidas presentaciones de startups/ideas/proyectos/etc y una comida. Para las minicharlas, además de gente de primer nivel que conocemos, hemos lanzado un call for papers para traer a gente de primer nivel que no conozcamos todavía. En cuanto a contenidos: trataremos el cambio de paradigma que supone blockchain, el ecosistema, el negocio, la tecnología, el estado del arte y la inversión. Traeremos gente que sabe mucho, mucho.

El plan de Blockchain Day 1 es algo sencillo, conocernos, aprender, quizá hacer negocio… sin complicaciones, mínima organización pero máxima producción. El evento será el 10 de julio en Madrid, empezará a las 12:30h y terminará las 17:00h. Así dará tiempo para aprender, comer y hablar. El plan es hacerlo todo sentados en mesas de varios, queremos que la conversación sea más amplia que el networking clásico de pie. De esta forma los más callados también se enterarán de todo y aunque uno venga solo no le costará nada hacer equipo con su mesa. Creemos que esto puede enriquecer mucho en lugar de haber conversaciones de 2 ó 3. Por supuesto, todo está incluido en el precio de la entrada.

Por último recomendarte que te apuntes al evento y si no pudieras venir a este primer evento el día 10 pero quieres estar al tanto de todo lo que hacemos y de futuras actividades, puedes dejar tus datos aquí y te informaremos de novedades.