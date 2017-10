Informe Tendencias en Logística eCommerce 2014 en España

El informe ha sido realizado por EY y el Foro de Economía Digital, a través de una encuesta a más de 4.500 tiendas online de todas España.

El informe en general es bastante interesante y si tienes una tienda online merece la pena que le dediques un rato a leerlo.

El 34% de las tiendas considera determinante el plazo de entrega y un 28% el modelo de trazabilidad a la hora de seleccionar un proveedor de logística. En mi opinión, teniendo en cuenta que los plazos de entraga ofrecidos por la mayoría de los operadores es similar, no le encuentro sentido a ese peso en el plazo de entrega. Hay clientes y servicios que demandan una entrega incluso en el mismo día, estoy de acuerdo, pero estoy convencido de que la mayoría de los clientes primaría poder elegir día y hora de entrega frente a una entrega rápida que en muchas ocasiones no pueden atender para recoger o tienen que “quedarse en casa toda la mañana por si viene el mensajero”.

El 34% de las incidencias en los envíos están relacionados con plazos de entrega, lo que incluye retrasos del transporte y entregas fallidas (no diferencia entre ambos casos). Como comprador online tengo claro que la principal incidencia en el plazo de entrega es el incumplimiento en cuanto a la fecha y franja horaria acordada, sea esta amplia o restringida, consensuada con el operador o indicada por el mismo, lo que apoya mi postura de que no se trata del plazo, sino del momento de la entrega.

Un aspecto interesante es que el 75% de las tiendas disponen de 2 a 3 operadores logísticos, con las ventajas en cuanto a diversidad de servicio e inconvenientes de gestión que puede tener, pero es un dato importante que muestra que cada operador tiene un fuerte diferente.

El 82% no ofrece ni tiene pensado ofrecer la entrega en puntos de conveniencia. La verdad es que no tengo muy claro el motivo de que este sistema no se utilice apenas en el comercio electrónico en España. A priori parece algo útil para el cliente, pero más de la mitad de las tiendas que lo tienen implementado no tienen apenas demanda del servicio. Este es un tema a seguir de cerca para ver cómo evoluciona.

Un 36% considera que los operadores deben mejorar en trazabilidad mientras el resto apoya otras mejoras en el sector logístico. Creo que esto dependerá mucho del tipo de producto que se venda, aunque la trazabilidad genera una gran tranquilidad en el cliente y es un aspecto muy valorado por los compradores.

Hay muchas más cosas en el informe sobre tendencias logísticas en España, si quieres el informe completo se puede descargar aquí.