Más información sobre las ICO’s o la nueva forma de financiar startups

Hace unas semanas os hablamos de las ICO’s como una nueva forma de financiar startups, una especie de evolución del crowdfunding en la que los inversores no compran participaciones de las empresas sino una especie de fichas, llamadas tokens, que servirán como moneda sobre la que funcionará el modelo de negocio de la aplicación que desarrolla la startup.

Para conocer mejor esto de las ICO’s y la utilidad que va a ofrecer a las startups, hemos realizado la siguiente entrevista a Alejandro Gómez de la Cruz, uno de los fundadores de la plataforma Icofunding.

¿Qué tipos de startups pueden ser más adecuadas para la realización de una ICO? ¿Es obligatorio que sean startups basadas en blockchain?

Se trata de un tema bastante cambiante, dada su novedad. Si observamos el ecosistema actual, apreciaremos que las primeras startups que se están financiando a través de este mecanismo son proyectos que pretenden desarrollar capas de protocolo basadas en tecnología blockchain (como, por ejemplo, Golem, Melonport o Bancor). En definitiva, son proyectos blockchain para blockchain. Ethereum fue una ICO en sí misma, donde se pre-minaron (generaron) una serie de ethers, que fueron vendidos para crear comunidad y financiar el proyecto.

Sin embargo, creo también nos encontramos ante el germen de algo mucho más grande. Sobre esta capa de protocolo, irán apareciendo capas de aplicaciones. Puede que en un principio centradas en la tecnología blockchain (usabilidad, eficiencia, etc.), para después despegar en el mundo real, donde el rol de la tecnología será el de una mera herramienta tecnológica.

La importancia, desde mi punto de vista, no está tanto en si se trata de la startup está basada en blockchain o no. De lo que se trata es de que este “token” que se vende a cambio de un futuro producto o servicio, tenga sentido y utilidad práctica. Y esto, no es tarea fácil.

Vuestro lema es “Queremos hacer con el crowdfunding y el crowdinvestment lo que WordPress hizo con la web”. El reto no es sencillo porque hasta el momento participar en una ICO resulta bastante complejo ¿Qué ideas tenéis para conseguirlo?

Aquí hay dos grandes stakeholders a los que atender.

Los primeros, son las startups que lanzan una ICO o ICO launchers. Las Initial Coin Offerings han demostrado ser una herramienta realmente eficiente para financiar una startup. No obstante, lanzar una ICO no es tarea fácil.

En primer lugar, una ICO requiere conocimientos avanzados de programación, ciberseguridad, etc. Tenemos precedentes en blockchain donde se han perdido millones por un smart contract mal programado, por lo que copiar y pegar código de otras ICOs sin saber qué se hace es una muy mala práctica.

Por otra parte, lanzar una ICO requiere entre 3 y 5 meses de preparación, en los cuales, normalmente todo el equipo de la startup está centrado en el levantamiento de capital dejando de lado su producto.

Por ello, en Icofunding hemos decidido profesionalizar la forma en la que han de ser estructuradas las ICOs, con smart contracts previamente auditados en pos de la seguridad de las mismas.

Y en segundo lugar, el approach hacia los inversores es fundamental. Para aquellos que no estén familiarizados con blockchain, invertir en una ICO puede ser complicado: adquirir bitcoins o ethers, gestionar claves públicas y privadas, etc. Por ello, en Icofunding nos hemos propuesto poner foco en la experiencia de usuario y de proveer de herramientas efectivas a los inversores para la administración de su protfolio de tokens.

Se están haciendo ICO’s con formas de funcionamiento bastante diferentes ¿Para vosotros existe un ​​modelo ideal? ¿Qué opináis de las ideas de Vitalik Buterin al respecto?

Recientemente publicamos un artículo sobre este tema. No existe un modelo ideal, pero es cierto que últimamente la mayor parte de las innovaciones a la hora de hacer una ICO han estado más enfocadas a levantar más dinero ocultando la máxima información posible que no a mejorar la experiencia y garantías de los inversores.

El modelo que propone Vitalik, en donde se lanzan múltiples ICOs separadas en el tiempo, ofrece la ventaja de que los creadores de un proyecto deben demostrar sus capacidades antes de pedir más dinero. Sin embargo, lanzar una ICO requiere una inversión en tiempo y esfuerzo que no es fácilmente repetible mientras se desarrolla el proyecto.

La solución que nosotros hemos propuesto para este problema es el Coin Governance System. En donde el dinero de la ICO, en vez de ser recaudado en múltiples fases, queda bloqueado en un smart contract y este sólo se liberará conforme los creadores del proyecto vayan cumpliendo los objetivos marcados.

Hablando de Dapps o aplicaciones basadas en la tecnología Blockchain. ¿Consideras que todas las apps de éxito actuales tendrán su réplica también con éxito sobre la blockchain?

Ahora mismo, existe la falsa creencia de que blockchain es el nuevo Internet y aplica a todos los casos de uso y a todas las industrias. Sin embargo, hay que tener en cuenta las particularidades de la tecnología. Blockchain es una tecnología más con sus virtudes y sus (muchas) limitaciones.

No es fácil encontrar casos de uso donde se pueda aplicar blockchain de forma efectiva. Actualmente es una solución en busca de un problema.

¿Puedes contarnos vuestros planes para el lanzamiento de Icofunding?

En las próximas semanas tendremos una versión alfa funcional de la plataforma. El siguiente paso es que nos auditen el código de los smart contracts para, en septiembre, tener una versión beta de la plataforma y que las primeras ICOs puedan lanzarse en dichas fechas y puedan listarse en nuestro Marketplace.

¿En qué consiste vuestro modelo de negocio?

El modelo es sencillo. Icofunding permite a las startups configurar su token a través de smart contracts a medida en función de sus necesidades y poder ser listadas en nuestro Marketplace.

Los fees de la plataforma irán embebidos en el smart contract encargados de recaudar los fondos de la smartup.

¿Tenéis previsto financiaros también a través de una ICO?

A simple vista, puesto que somos una plataforma de financiación mediante blockchain, parece obvio pensar que buscaremos financiación de esta manera.

Una cosa que no siempre se tiene en cuenta y que seguramente sea la parte más importante y lo que da sentido a las ICOs, es que el token que vendas debe tener sentido. Muchas veces se quiere lanzar una ICO y para ello se encaja un token con calzador incluso cuando el proyecto todavía no ha sido desarrollado.

Nosotros ahora mismo estamos enfocados en el desarrollo del producto. Una vez probemos el funcionamiento de la plataforma no descartamos ninguna opción en este sentido.