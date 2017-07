Grupo Next y el coche conectado

El coche conectado es la antesala del coche autónomo, uno de los mayores cambios que la tecnología va a producir en la sociedad en los próximos años, gracias a avances como la robótica, la inteligencia artificial y un montón de otras tecnologías que harán que en pocos años no tengamos que volver a conducir. Pero hasta que llegue ese momento es importante que startups como Grupo Next vayan avanzando también en las tecnologías para lo que se denomina como el coche conectado.

Para ello Grupo Next, empresa liderada por Javier Goikoetxea, ha desarrollado una plataforma para los denominados smartcars o coches conectados que, utilizando Big Data, permite monetizar las necesidades relacionadas con el vehículo. De esta forma, el usuario final no solo tendrá acceso a datos de geolocalización y seguridad; o podrá realizar un diagnóstico completo en remoto del estado del coche e incluso disfrutar de WIFI para cinco ocupantes, sino que además recibirá descuentos y ofertas únicamente cuando se produzca la necesidad: repostaje, batería baja, neumático gastado, etc.

Con el objetivo de potenciar este trabajo Grupo Next ha realizado una ronda de financiación por valor de 1 millón de euros, en la que ha participado Fides Capital, el grupo PMovil (Argentina/Brasil), Atresmedia, y business angels nacionales e internacionales, liderados por Andrés Echecopar. La nueva ronda de financiación nos permitirá ejecutar el plan de conectar más de un millón de unidades el próximo año, tanto en España como en Latinoamérica, Europa y Asia. El Big Data va a permitir crear nuevos modelos predictivos y facilitar al ecosistema del automóvil (financieras, distribuidores, talleres, aseguradoras, asistencia, petroleras, compañías de renting) la maximización de sus ingresos y, en muchos casos, una mejora sustancial de sus costes.

Adicionalmente, Grupo Next dispone de la filial Next Seguros, que comercializa pólizas de seguros que se pagan solo por el uso, ahorrando primas a usuarios que realizan menos de 10.000 kilómetros al año. En 2015 se crea una nueva filial, Next Mobility, que aglutina los proyectos creados entorno al coche conectado. En la actualidad, tiene proyectos tanto nacionales como internacionales, gestionados desde España. Hasta la fecha Grupo Next había conseguido 5 millones de euros en diversas rondas de financiación lideradas por su fundador y diversos inversores privados nacionales, fundamentalmente de la banca de inversión y ejecutivos de multinacionales como Juan Manuel Machado, expresidente de Ford España y actual presidente de Grupo Next.