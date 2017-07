Gonzalo Ruiz Utrilla nos cuenta su experiencia en Singularity University

Aprovechando que hoy comienza en Sevilla Singularity Summit Spain hemos pensado realizar una entrevista al emprendedor e inversor Gonzalo Ruiz Utrilla para que nos cuente cómo ha sido su reciente experiencia en el Executive Program de Singularity University en sus instalaciones de la NASA en Silicon Valley.

¿Cómo descubriste Singularity University? ¿qué es lo que más te llamó la atención?

Desde siempre he sido muy curioso con los límites de la tecnología y los conceptos de Transhumanismo y Singularidad. Autores como el tecnólogo Ray Kurzweil con el libro Singularity is near o Michio Kaku, el físico teórico con The Future of Mind siempre me han inspirado a pensar en un futuro en el que las capacidades humanas son superadas por una mezcla de tecnologías que incluyen inteligencia artificial, robótica, genética, biotecnología, nanotecnología, sensores, conquista espacial y energía.

En 2009 Singularity University nace de la mano de Peter Diamandis, creador de los XPrize, y responsable entre otras cosas de llevar a Stephen Hawking a gravedad cero, y Ray Kurzweil, uno de los tecnólogos más influyentes del siglo. La organización cuenta con fondos de Google, Cisco, Nokia… y tiene sus instalaciones en la sede de la NASA en Silicon Valley.

Su misión principal es concienciar a los futuros líderes de la humanidad de cómo las tecnologías de las que hemos hablado antes se desarrollan de forma exponencial, similares a la ley de Moore.

El ser humano sólo es capaz de predecir el futuro de forma lineal. Creemos que el futuro ocurrirá a la misma velocidad que ha ocurrido nuestro pasado reciente. Somos incapaces de predecir el desarrollo exponencial.

En una evolución exponencial, los primeros estadíos nos parecen que no se mueven: 0,00001, 0,00002, 0,00004…. De hecho, el año anterior a que una tecnología exponencial provoque una disrupción en un sector, sólo habrá alcanzado cómo máximo (si es en base 2), la mitad de camino de algo que ya está implantado y la consideraremos nimia. Sin embargo, al año siguiente llegará al nivel del “status quo” y al año siguiente duplicará al menos su rendimiento. Son las llamadas fases de decepción y caos.

Ejemplos de tecnologías exponenciales son la secuenciación del genoma humano, el almacenamiento de memoria digital, la carga que puede transportar un dron, o el precio KW/h de electricidad generado por un panel fotovoltaico.

Debido a la previsión lineal humana, la sociedad no ha visto venir disrupciones como la fotografía digital (Quiebra de Kodak), Iphone (que provocó el descalabro de Nokia), Uber (y su polémica con los taxistas), AirBnB (con los hoteles), los drones, etc etc.

En el futuro cercano veremos lo mismo con la energía solar, los coches que conducen solos, la modificación genética, la logística mediante impresión 3D y drones, la lectura del cerebro…

Tendemos a pensar que ese momento está muy lejos, pero si hacemos un ejercicio de medición de complejidad, estado actual y evolución exponencial, podemos ver que ese punto está mucho más cerca de lo que pensamos.

Y todo ello provocará muchas más fricciones en la sociedad: Desaparición de empleos, nuevas enfermedades, nuevas amenazas en seguridad, desafíos éticos como la inmortalidad… Todas estas nuevas situaciones llegarán cada vez más rápido, y no estamos preparados para legislar ni para absorberlo como sociedad.

La misión última de Singularity University es hacernos reflexionar acerca de el mundo que llega y cómo queremos prepararnos para su llegada. Cómo vamos a legislar, cómo vamos a evolucionar como especie, y cómo vamos a organizarnos como sociedad.

Todo este discurso que puede sonar a secta, es realmente impactante cuando recibes charlas de Premio Nóbel, Catedráticos de Inteligencia Artificial en Stanford, Neurólogos de la NASA, Director en Cibercrimen del FBI… Es realmente alucinante compartir tiempo, reflexiones y conversaciones con ejecutivos de alto rango venidos de todo el mundo con el plantel de profesores y fundadores de SingularityU

Lo que más me llamó la atención, es todos los indicios de aceleración tecnológica que van a provocar cambios realmente rápidos. Mi mayor enseñanza ha sido: El cambio es rápido. En el futuro lo será más. Se flexible. Se ligero, Ten capacidad de adaptación. Mantén la mente abierta.

¿Qué le puede aportar a un emprendedor participar en uno de los programas de la Singularity University? ¿y a un inversor?

El análisis transversal de todas las tecnologías y áreas que abarcan los programas, permite adquirir una visión que complementa tu conocimiento en cualquier campo. En mi caso, sigo siendo emprendedor con proyectos como Tendenzias.com e inversor con Civeta Investment, y con este programa me llevo muchas cosas para aplicar en cada perspectiva.

Como emprendedor te enseña a pensar de forma Exponencial. Te da ideas acerca de cómo ser disruptivo en tu sector, y como hacer las cosas al menos 10 veces mejor que tu competencia, con 10 veces menos recursos. Te inspira a cambiar el mundo y tener un “Massive Transformation Purpose”, como bien comenta Salim Ismail, número 3 de SIngularity en su libro ExponentialOrgs.

Como inversor te da una idea global de los cambios que van a suceder. De que sectores van a morir y de cuáles van a nacer. Te da un marco de análisis Exponencial y te enseña que los valores actuales quizá no sean los valores del futuro. Una reflexión que comenté el otro día en mi blog es Donde Invertir a largo plazo. ¿Valdrán algo los activos físicos?. Si te paras a pensar todo lo que hoy consideramos que tiene valor por su escasez, puede que ya no tenga sentido a medio plazo.

¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de tu participación?

Han sido varias cosas.

La intensidad del programa. 10 horas al día combinado con otras 4 de charla y networking con personajes de nivel mundial internacional te proporcionan un networking alucinante.

La localización: Alojarte en la sede de la NASA durante el curso, le da un halo especial.

El impacto mental: La reflexión distribuida con todos los compañeros provocan un debate continuo y un enriquecimiento mutuo en todas tus áreas de trabajo y conocimiento.

La inspiración: El nivel de los ponentes y compañeros, combinado con los ejercicios individuales y en grupo propuestos, te hacen pensar de forma diferente, inspirándome de diferentes formas a desarrollarte.

¿Vas a cambiar tu forma de emprender e invertir tras esta experiencia?

He venido muy revolucionado, y aunque ya seguía con mis socios varias de las teorías que he visto aquí, sin duda la palabra clave que define este cambio es: EXPONENCIAL

Me encanta el modelo de análisis SCALE/IDEAS de Salim Ismail y creo que ahora lo usaremos mucho a la hora de enfocar nuestros posibles emprendimientos e inversiones.

También he visto que el desarrollo de áreas como el hardware, el brain-reading, la biotecnología, la robótica o la nanotecnología van mucho más rápido de lo que yo pensaba. Invertir en estas áreas o en la convergencia de las mismas me parece que también va a ser una prioridad a corto plazo.

Sin duda es un subidón de adrenalina toda la experiencia en SingularityU. El mundo está cambiando de un lugar donde el problema era la escasez, a un mundo donde el problema es la abundancia. Ya lo vemos en el ocio, en la información, en la comida con los problemas de obesidad, en las relaciones, en lo material. Cada vez todo es más fácilmente accesible y no tenemos tiempo de procesarlo o experimentarlo. El reto en este mundo de abundancia se aproximará con las tecnologías futuras y es realmente apasionante.