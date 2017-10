Glovo y el primer exit del equity crowdfunding en España

Cualquier nueva idea o modelo de negocio necesita de casos de éxito para darse a conocer y atraer el interés de la gente que pueda apoyarlo. En el caso del equity crowdfunding nos encontramos con que está teniendo un recorrido muy bueno en los últimos años, pero aún sigue siendo muy poco el dinero que se moviliza como para que pueda ser un buen negocio para las plataformas existentes. Por eso es bueno que se difundan noticias como el primer exit realizado por la plataforma The Crowd Angel gracias a su participación en la startup Glovo.

La compañía de “recaderos” bajo demanda Glovo ha hecho público esta semana el anuncio de una nueva ronda de financiación de 30 millones de euros liderada por el gigante japonés Rakuten Capital y Cathay Innovation, un importante fondo de inversión chino-francés.Esta ronda supone un hito importante para el sector de equity crowdfunding en España, ya que la operación es el primer exit de una inversión realizada por este tipo de plataformas. Glovo y The Crowd Angel se convierten así en el primer caso de exit del equity crowdfunding de España.

Algunos de los inversores que entraron como socios en Glovo a través de The Crowd Angel han vendido sus participaciones, multiplicando el capital invertido en tan sólo dos años, y culminando así el ciclo completo de la inversión. Sin embargo, la mayoría de los inversores de The Crowd Angel en Glovo han decidido, no solo quedarse y esperar a multiplicar aún más su inversión en algún exit futuro, sino que además han hecho follow on en esta ronda.

The Crowd Angel realizó la inversión en Glovo en 2015 junto con Antai Venture Builder y en una ronda posterior en 2016 se sumaron otros inversores de prestigio como Seaya Ventures, Bonsai Venture Capital o el fondo de origen israelí Entree Capital.