Getin desarrolla una red social especializada para emprendedores

Getin es una startup sevillana creada en 2016 por un grupo de amigos con distintas cualificaciones, pero con un mismo objetivo: crear la primera red social a nivel global para emprendedores. El equipo está formado por Adrián, Javier y Jose, estudiantes de economía en la Universidad de Sevilla y por Daniel y Pedro, estudiantes de ingeniería informática en la misma universidad.

¿Cómo surge la idea de crear Getin?

Comenzamos en el mundo del emprendimiento con una App destinada al deporte y la salud, pero que finalmente no se pudo desarrollar por falta de conocimientos de software y diseño de aplicaciones móviles. Fue precisamente este hecho el que nos hizo pensar en la cantidad de buenas ideas que no se llegaban a desarrollar por falta de conocimientos en áreas como las finanzas, el software, etc. Para cubrir estos aspectos técnicos debías tener la suerte de conocer a alguien que estuviese dispuesto a ayudarte, subcontratar la actividad a desarrollar, o buscar en redes sociales que no estaban enfocadas a la creación de proyectos ni a la búsqueda de profesionales dispuestos a participar en un proyecto de emprendimiento.

Una necesidad sin cubrir.

Getin nace con la misión de ayudar a los emprendedores a cubrir aspectos técnicos de sus ideas, aquellos de los que no pueden ocuparse en las fases iniciales de su proyecto. Para ello, pone en contacto a profesionales cualificados que no encuentran una idea para desarrollar con proyectos que necesitan colaboradores de distintas disciplinas. Nuestra plataforma web pretende ser lo mas interactiva posible, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo mostrar perfiles de los usuarios con sus correspondientes cualificaciones así como perfiles de los proyectos que se inicien en esta y puntuarlos en función de las opiniones de los usuarios.

“Getin.es pretende ser mucho que una simple red social, aspiramos a convertir nuestra plataforma en el mayor thinktank a nivel mundial”. Adrián Contreras. CEO de Getin.es

El desarrollar una plataforma web por y para los emprendedores nos hizo participar en distintas iniciativas de coworking, sirviendo no solo para potenciar el crecimiento de nuestra startup, sino como un primer estudio de mercado. Durante las sucesivas convocatorias a las que nos presentamos conocimos a gente como nosotros, con una buena idea e ilusión por sacarla adelante, pero con un problema común a la mayoría de los grupos: casi todos ya habían iniciado algún otro proyecto anteriormente pero debido a la escasa o nula multidisciplinariedad que poseían los equipos, se les escapaban aspectos técnicos que abocaban al fracaso a buenos proyectos.

Nuestra experiencia en la EOI.

El hecho de crear una iniciativa dirigida a fomentar el emprendimiento de manera desinteresada fue lo que más nos llamó la atención cuando conocimos la iniciativa “Go2Work” de la EOI en Noviembre. A través de este programa mejoraríamos la formación, y daríamos a conocer el “Know-how” de esta casa, con el fin de alcanzar nuestro máximo potencial y, por ende, de nuestros respectivos proyectos. Es increíble lo mucho que puede evolucionar un proyecto y un equipo en tan poco tiempo con el método y la mentorización que ofrece la Escuela de Organización Industrial, y gracias los consejos de Luis Conde y Luis Miguel Rufino. El programa permite descubrir el valor añadido que proporciona conocer y trabajar con personas con tus mismas inquietudes, pilar fundamental de los programas de coworking. Por estos motivos recomendamos la iniciativa “Go2Work” para todo aquel que tenga una buena idea y sobre todo mucha ilusión por trabajar y desarrollarla.