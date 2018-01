Descubre la startup Foodfilin

Entrevistamos a Santiago Cerezo, fundador de la startup Foodfilin.

¿Cómo surge la idea de crear Foodfilin?

Como muchas ideas, Foodfilin surgió de casualidad. Yo tenía una pareja extremeña que por motivos laborales vivía en Madrid. Un día comiendo me comentó que estaba agobiada porque los tuppers que había traído su madre del pueblo se habían terminado y no tenía tiempo para ir al supermercado, pensar qué comer y ponerse a cocinar.

En ese momento una pequeña luz se encendió en mi mente y empecé a pensar en crear una plataforma a través de la cual las madres pudieran enviar sus tuppers en frio a cualquier punto del país. Comencé a investigar, pero la mayoría de las empresas de transporte no hacían este tipo de servicio entre particulares, lo cual tiene bastante lógica cuando no se sabe el estado de los alimentos, quien los ha cocinado, etc.

Para entonces yo estaba trabajando durante el día en la consultora de mi padre que se dedica mayoritariamente al sector de la alimentación y distribución y me habló de los productos quinta gama, es decir, productos cocinados y envasados con alta tecnología sin conservantes para una larga conservación y listos para consumir en apenas unos minutos de microondas. Así mismo, por las noches cursaba mi Máster de Emprendimiento en la Universidad Complutense de Madrid, y mi profesor Pablo Blasco (Fintech Spain), a quien conozco desde el primer día que comencé mi grado en Comercio, me habló de empresas que se dedicaban a la preparación y distribución de este tipo de productos. En ese momento tuve esa sensación de saber que algo interesante e importante se podía gestar. Si yo, que soy joven y estoy todo el día en redes sociales e internet no conozco este tipo de productos y marcas, muchos otros con los problemas de mí pareja tampoco. De esta forma surgió Foodfilin, de la forma más simple y accidental.

¿En qué consiste vuestro modelo de negocio?

Foodfilin aglutina cocinas especializadas y enfocadas en la quinta gama y pone a la venta sus productos. Sin duda el propósito principal de la compañía es ayudar al consumidor final a escoger de forma rápida y sencilla sus platos caseros para toda la semana y adaptarlos a sus necesidades. Para ello se muestran las condiciones existentes de cada empresa (Pedido mínimo, coste medio, caducidad, tipo de plato, etc.). Tras seleccionar una marca, el usuario tiene a su disposición diversa información de cada uno de los platos ofrecidos como los ingredientes, alérgenos o información nutricional. De esta forma el usuario sabe en todo momento qué va a comer y puede adaptar su menú de forma más eficaz. Además, el comprador puede escoger un día de entrega y la franja horaria que más le convenga. En 24-48h recibirá en su domicilio o lugar de trabajo su pedido para toda la semana. Además de tarjeta de crédito, la plataforma admite tarjeta monedero (antiguos cheques gourmet) como método de pago, lo cual es idóneo para aquellos trabajadores con horarios de comida cortos o que desean utilizar ese tiempo de descanso para realizar otras tareas.

Finalmente, para asegurar que las cocinas incluidas en Foodfilin ofrecen la máxima calidad en sus productos, realizamos un estudio previo para garantizar que cada organización cumple con una serie de requisitos como caducidad, modo de conservación, tiempos de entrega, etc. Hemos tenido que rechazar a varias cocinas por no alcanzar estos puntos.

¿En qué se diferencia Foodfilin de otras iniciativas como Just Eat?

El lema de Foodfilin es “Come Casero, Come Feliz” y en ello está basada todo nuestro modelo de negocio. A diferencia de otras plataformas de delivery que están enfocadas a un alimento fast-food, más industrial y a un usuario que quiere el pedido al instante y solo para consumir en ese momento, en Foodfilin estamos enfocados puramente a la alimentación saludable, casera, sin conservantes y natural. Queremos que los usuarios se alimenten bien todos los días y que el cocinar no sea nunca más un problema, de ahí que los usuarios pidan para toda la semana.

La idea fundamental que queremos transmitir al público es que disfruten más de su tiempo libre, de sus hobbies, de su familia, de las cosas que realmente les hacen felices, porque de cocinar nos encargamos nosotros. Este tipo de relación es lo que hace realmente hace diferente a Foodfilin.

¿Quiénes sois los fundadores del proyecto?

El fundador soy yo, Santiago Cerezo, madrileño nacido en 1992. Estudié Comercio en la Universidad Complutense de Madrid y finalicé la carrera en Suecia a través del programa Erasmus.

La mayor parte de mi experiencia laboral ha estado vinculada al sector de la alimentación. Realicé mis prácticas universitarias en Grupo Leche Pascual, después me marché durante varios meses a México para trabajar en el sector financiero y regresé a España para trabajar en la empresa familiar (CSConsulting), una consultora especializada en distribución y alimentación donde he estado los últimos años. Pero siempre tuve claro que quería desarrollar mis ideas y crear mi propia empresa, es algo que desde pequeño ha estado dentro de mí.

Durante el proceso inicial de Foodfilin conocí a mi socio, quien tiene amplia experiencia en el sector y es quien se encarga de todos los aspectos de la web, posicionamiento de la empresa y me orienta en la toma de decisiones. Sin duda fue acierto del destino, pues nos complementamos a la perfección, él con un perfil más tecnológico y yo más comercial. Si a ello le añadimos que tenemos edades y gustos similares, es obvio que la relación es excelente.

¿En qué estado se encuentra el negocio de la comida a domicilio en España?

Creo que es el futuro en el presente, es decir, el delivery es un mercado al alza que cada año es utilizado por más usuarios. Los comercios lo saben e implementan este servicio, ya sea por cuenta propia o externalizándolo, pero es importante darse cuenta de que España es el país con más bares y restaurantes por habitante del mundo. No nos engañemos, a todos nos gusta comer fuera e irnos de cañas con los amigos. No obstante, hace años quién pensaría que Burger King iba a tener servicio a domicilio. De ahí que diga que es el futuro en el presente, porque estamos experimentando solo el comienzo de lo que va a ser un gran estallido. El canal HORECA ha crecido en los últimos tres años y siempre va a ser el líder, eso no cabe duda, pero poco a poco el delivery va a ir ganado adeptos con las nuevas generaciones y una mayor y mejor oferta. En el caso de Foodfilin, el mercado de la quinta gama a nivel particular es bajo porque es desconocido, sin embargo, en países de nuestro entorno es un producto muy común y consumido. Ahí reside nuestro reto y gran oportunidad.