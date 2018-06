Artículo realizado por Ivan García Berjano.

La semana pasada se lanzó Follow & Connect con una conversación online con Mark Kavelaars, Managing Partner de Swanlaabs, un venture capital español que cuenta con el apoyo del fondo de inversión israelí Giza Venture Capital, un fondo con más de 20 años de experiencia invirtiendo en uno de los ecosistemas de startups más exitosos y avanzados del mundo, junto con San Francisco y Londres.

En directo a través de la web y con la participación del público, la conversación con Mark Kavelaars, nos ha ido desvelando su trayectoria, anécdotas y opiniones, acercándonos un poco más a este inversor. Ahora, está disponible para toda la comunidad de Follow & Connect, la grabación íntegra de la conversación donde podrás descubrir cosas cómo:

Qué debe tener una startup para que Swanlaabs se fije en ellos.

Su profundo respeto por la valentía de los emprendedores y por su convicción de que son ellos quiénes deben capitalizar la mayor parte del valor que generan con su startup.

También nos cuenta su paso por la corporate y su visión de cómo las corporates pueden aportar a las startups.

En breve podrás descubrir al siguiente invitado de Follow & Connect. Esta iniciativa de Finanziaconnect brinda a su comunidad la posibilidad de formar parte de conversaciones con personas selectas del ecosistema de startups en España. Quise lanzar una iniciativa que realmente aporte valor, que enriquezca a un ecosistema que nada tiene que ver con el que me encontré cuando inicié Finanziaconnect en 2010.

En esos primeros años, una de las semillas del ecosistema de startups en España fue sin duda Iniciador. Una serie de eventos periódicos realizados con un enfoque muy local, aunque su éxito les propulsó por toda España e incluso internacionalmente. Sin embargo, cada evento Iniciador nunca perdió su esencia local.

“Actividades de emprendedores para emprendedores” reza en su página web.

Eventos con un fondo peer to peer para generar un network de transferencia de conocimiento y contactos para ayudar en el duro viaje de emprender.

“Compartir conocimiento y experiencias” continúa en la descripción su esencia.

Porque el mundo de los negocios no es un juego que sume cero y por eso cooperar y dejar que otros aprendan de lo que tú has experimentado, tanto para bien como para mal, enriquece a un ecosistema beneficiándonos para todos.

Pues con ejemplos como Iniciador, que viví en primera persona, reflexioné y me pregunté:

¿Por qué el ecosistema de startups revitaliza tanto a este sector?

En mi opinión, las iniciativas como iniciador, tanto en las etapas tempranas como en aquellas que claramente van dirigidas a estadios más avanzadas de una startup, proporcionan a los emprendedores dos elementos imprescindibles: conocimientos y network.

No es lo mismo emprender con una mano amiga.

Tener que emprender a solas sin un ecosistema dinámico es como aterrizar en una ciudad desconocida e intentar disfrutarla sin ayuda. ¿Lo conseguirás? Quizás, pero sin duda, la experiencia será muy distinta si al bajar del avión te espera un antiguo compañero de la universidad que lleva ya dos años pateando sus calles. Con él, la juerga estará garantizada, verás todo lo que tienes que ver, evitarás los errores típicos de los turistas y la experiencia en sí acabará siendo mucho más auténtica. En definitiva, hablando en términos profesionales optimizarás tu tiempo, ganarás en eficiencia y la experiencia será mucho más gratificante.

Eso es lo que nos ofrece un ecosistema de startups, una experiencia más auténtica, más gratificante, pero sobre todo, una optimización de tiempo y recursos…

¿Por qué Follow & Connect?

Desde que arrancamos la andadura de Finanziaconnect hace ocho años, siempre he intentado mantenerme activo como parte del ecosistema de startups en España. He intentado aportar mis conocimientos relacionados con la financiación y captación de fondos, pero además, fomentar el networking para los que se encontraban la dura tarea de hacer triunfar una nueva empresa. Y es que personalmente, lo que más me ha ayudado siempre es tratar con distintas personas y nutrirme de sus experiencias y conocimientos, por eso decidí lanzar Follow & Connect. Quería fundar una iniciativa que se centrase en personas como Mark Kavelaars que, a través de sus experiencias y conocimientos, nos puedan echar una mano y facilitar el viaje.

¿Qué es Follow & Connect?

– Cada edición tendrá una persona relevante para los que quieran levantar fondos; un inversor o personas de distintas entidades e iniciativas que faciliten la financiación para empresas.

– El foco estará en las personas relevantes. Ni entrevista, ni discurso, será una conversación con el objetivo de conocer bien a la persona. Profundizaremos en sus experiencias, sus aprendizajes, sus recomendaciones, sus aspiraciones, visiones, etc…

– Será una tertulia online con 3 ó 4 elegidos dirigiendo la conversación. Estas personas también serán relevantes y sus vivencias y conocimientos nutrirán la conversación en beneficio de todos.

– La sesión será online, facilitando tanto su organización como su asistencia y haciéndolo accesible a todos. También facilitará que todos formemos parte de esas conversación a través de sus preguntas y comentarios.

– La sesión será grabada, como la de Mark Kavelaars, para hacerlo accesible a toda la comunidad de Follow & Connect. Esperamos que con tiempo suficiente dispongamos de la mayor recopilación de conversaciones con personas relevantes del ecosistema de startups.

Así, profundizando en cada uno de las personas relevantes que pasen por Follow & Connect, aumentamos los conocimientos de todos y esperemos que también facilitar el networking útil.

En julio contaremos con el próximo invitado, ¿Quieres conocerle? Apúntate aquí.