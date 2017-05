Evolución del Equity Crowdfunding en España

Compartimos con vosotros una información sobre el estado de la inversión en startups a través de Equity Crowdfunding en España, que nos ha llegado de la plataforma Socios Inversores. Aprovechamos también para recordaros las razones por las que las startups deben utilizar el crowdfunding.

El número de startups financiadas a través de Equity Crowdfunding no ha dejado de crecer desde el año 2011, momento en el que comenzó a operar SociosInversores.com, y desde entonces la compañía ha liderado este sector, financiando un total de 107 empresas, lo que supone un 56% del total que han captado fondos en esta modalidad en España. Le siguen Crowdcube y The Crowd Angel, con 32 y 17 respectivamente. Sólo en lo que llevamos de 2017, SociosInversores.com ha cerrado inversiones por valor de más de un millón de euros. Destacan las operaciones de Growly (plataforma fintech de préstamos), Aura (empresa de investigación médica) o The PayPro (fintech de cambio de divisa). 427.500, 246.000 y 187.000 € de recaudación, respectivamente.

Cómo funciona el Equity Crowdfunding y dónde reside su éxito

En primer lugar, los intereses y avales bancarios generan barreras que hacen inaccesible que determinadas empresas reciban financiación, según Javier Villaseca, de SociosInversores.com. Esto da alas a un modelo que, como asegura Ramón Saltor, de The Crowd Angel, es extremadamente cuidado y profesionalizado. El funcionamiento es conceptualmente sencillo. Una startup publica su proyecto en alguna de las plataformas comentadas, y diferentes inversores deciden si invierten o no en la idea en cuestión. Las propias plataformas velan por la transparencia del proyecto publicado, cuidando en el proceso tanto a los inversores como a las startups.

El impacto social como eje de inversiones

Otro de los aspectos que ha popularizado al crowdfunding es el carácter social de algunas de sus inversiones. En este nicho está especializado La Bolsa Social. “Cada vez hay más inversores que quieren dar sentido a sus inversiones, además de rentabilidad”, aseguran en la página de dicha organización. En muchos sectores, se ha representado al inversor como un señor sin escrúpulos que sólo busca el dinero. Estereotipo contra el que luchan desde este tipo de organizaciones, que han conseguido despertar intereses de rentabilidad en proyectos que, además, tendrán un impacto positivo en la sociedad. Por todo lo anterior, Javier Villaseca, de SociosInversores.com concluye que “lo más natural es que las instituciones financieras tradicionales no puedan seguir ignorando este tipo de innovaciones y aboguen por buscar colaboraciones que impulsen el mundo de la inversión en España, equiparándolo al de otros países europeos”.