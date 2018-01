Ethic Hub, plataforma de Crowdlending sobre Blockchain

Ethic Hub es una plataforma hispano-mexicana de crowdlending, nativa de Blockchain, impulsada por Jori Armbruster, de la 5º generación de Masteryourself de Teamlabs, que ha logrado el reconocimiento de la comunidad internacional ganando el premio al mejor proyecto Blockchain en la categoría de Inclusión Financiera de #Blockchain4Humanity en la conferencia internacional de LaBitConf2017, el mayor evento sobre Bitcoin y Blockchain de Latinoamérica.

Para conocer mejor este proyecto hemos entrevistado a su promotor Jori Armbruster:

¿Cómo surge la idea de crear EthiHub?

Estaba en un cambio de ciclo y quería hacer algo que sirviera para conectar los dos mundos en los que he crecido, México y España, que contribuyera al proceso descentralizador y que tuviera un impacto positivo en el mundo. Una de las cosas que más me costaba entender era el diferencial de intereses entre países; ¿porqué dos agricultores igual de solventes, uno en Alemania paga intereses por debajo del 5% y en México por encima del 100%?. Vi una estadística de que el crowdlending crecía a más del 100% y vi claramente que aquí había una gran oportunidad de mejorar el mundo.

¿Puedes hablarnos del equipo promotor del proyecto?

Pablo, el nodo de proyectos, fue el que me hizo ver que los pequeños agricultores desbancarizados eran una oportunidad. El se ha dedicado muchos años a intermediar prestamos a esta gente y fue el que me hizo ver que no era un negocio tan riesgoso como yo pensaba al principio. Fue el primero con el que estuve hablando de crear el proyecto y desde el primer momento ha sido el principal apoyo.

Raul nuestro nodo tecnológico fue la clave para que el proyecto empezara a ser solvente y estando los tres, pudiendo responder solventemente los retos en todas las areas del proyecto, la gente empezó a tomarnos en serio y a subirse al barco.

Me gustaría hablar de todo el equipo, porque realmente todos han sido necesarios para que esto sea posible, pero ya somos 8 full time y otros tantos part time y creo que iba a aburrir mucho a vuestros lectores!

¿Por qué habéis decidido usar Blockchain en este proyecto?

Nuestro proyecto es un caso de uso clarísimo de blockchain. De hecho no es posible hacer lo que queremos hacer sin blockchain. Las criptomonedas y los contratos inteligentes hacen viable crear un ecosistema financiero mucho más eficiente. Nosotros además introducimos una capa humana, proponiendo que economía del futuro sea algo más que números. Blockchain es una herramienta muy poderosa y como cualquier herramienta, no es buena ni mala per se, es el uso que hagan los humanos de esta tecnología lo que determinara que el cambio que permite esta tecnología disyuntiva sea para mejor o para peor.

¿Qué os ha aportado formar parte de Teamlabs?

Para mi fue el caldo de cultivo. Fue donde me hice consciente de lo que quería hacer y donde descubrí blockchain y el concepto de las organizaciones exponenciales que queremos aplicar a Ethic Hub.

¿En qué consisten vuestros planes de futuro?

Nuestro objetivo es producir un impacto en el mundo, proponiendo un sistema financiero alterativo. Basado en el mutuo beneficio, más inclusivo, más justo,… Mejor!