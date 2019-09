Estrategia digital centrada en el valor de los datos

Hoy quiero hablar de las empresas que utilizan los datos como eje fundamental para su trabajo (en general en competencias digitales).

A los profesionales del sector nos puede parecer natural y obvio que es necesario medir para realizar el trabajo que hace una agencia de marketing digital, de optimización de resultados y publicidad online.

A pesar de lo natural que pueda parecer, una cosa es utilizar las mediciones y los datos como consecuencia de un trabajo de marketing y publicidad, y otro hacerlo como base fundamental para después hacer el trabajo de marketing y publicidad.

Cuando un cliente contrata a un profesional (o agencia) de estrategia digital, espera que mida los resultados y actúe en consecuencia para mejorarlos. Pero no estoy nada convencido de que los clientes estén dispuestos a esperar el resultado de mediciones y análisis antes de comenzar con una estrategia digital.

A esto me refiero, creo que el análisis de datos tiene que estar un paso por delante de la definición de una estrategia (salvo que el negocio sea completamente nuevo en cuanto a presencia digital se refiere y por tanto no exista ningún dato relevante que analizar).

Traigo el ejemplo de la empresa Arimetrics que en el subtítulo de su presentación hablan de «optimización de resultados». En un mundo digital tan competido, donde los resultados orgánicos a las búsquedas apenas dejan hueco al posicionamiento, hay que exprimir al máximo cada lead y cada resultado.

La meta de optimizar los resultados que se obtienen con la presencia digital es la clave de la supervivencia de un negocio hoy en día. Incluso la optimización de resultados en servicios de atención al cliente en los que intervienen personas y no sólo parámetros digitales.

Otra cosa que me gusta de la optimización de resultados, es que es un concepto que no tiene que referirse necesariamente a ventas directas como en un comercio electrónico. Cada impacto de marca es un trocito de venta que estamos realizando. El branding es un elemento transversal a cualquier acción de marketing, publicidad, online y offline de una empresa. Y sus resultados han de medirse como parte fundamental de una estrategia de marketing, y no sólo como una consecuencia de una estrategia de marketing, especialmente en el mundo digital.

Las grandes empresas cada vez basan más la toma de decisiones de negocio en el análisis de grandes cantidades de datos desagregados de los que son capaces de sacar nuevas conclusiones y patrones de comportamiento y clientela potencial.

En los negocios que no tienen el volumen de datos de las grandes compañías se puede hacer lo mismo a menor escala. Tan sólo hay que analizar los resultados de lo que se está haciendo, de los datos internos, de buscar los caminos para la mejora de resultados basados en datos no en opiniones. Y aplicar esto a estrategias SEO, a campañas publicitarias o a cualquier otra actividad digital.