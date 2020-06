Es el momento de aprender a programar

El Bootcamp Data Science for Business by Sngular Teamlabs es una gran oportunidad para formarse como programador este verano, y no solo eso, también aprender sobre el trabajo de Data Science, uno de los más demandados en el mercado en estos momentos.

Un curso que cuenta con profesores de primer nivel en el mundo de la tecnología, como Juan Tomás García (Chief Envisioning Officer at Sngular & Google Developer Expert for Cloud & Machine Learning), Nerea Luis Mingueza (AI Engineer at Sngular, Ph.D. ‘cum laude’ on Artificial Intelligence, T3chFest cofounder, Los 100 de Cotec), Javier de Miguel (Chief Envisioning Officer at Teamlabs) y Javier Cuervo (eCommerce Manager at Sngular Teamlabs).

Uno de los factores diferenciales de este programa se centra en que, entre otras muchas cosas, en el bootcamp vas a aprender: