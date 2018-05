Si eres lector habitual de Loogic sabrás que hace menos de dos semanas pusimos en marcha la Librería Loogic especializada en empresa, emprendimiento y negocios. Antes de nada aprovecho para contar que hemos mejorado el buscador de la librería para que sea más específico y hemos añadido una sección de novedades que iremos alimentando todas las semanas.

Como he comentado anteriormente esta librería online (de libros en papel) forma parte de un proyecto personal mayor que incluye servicios para los autores.

Algunos de estos servicios sin coste para los escritores es la difusión de su obra y qué mejor forma de hacerlo que con una pequeña entrevista. Así que ponemos en marcha las entrevistas a autores de libros de empresa o que podamos clasificar dentro de los libros de empresa y negocios. La única condición por el momento es que se trate de libros con ISBN.

Si el libro en cuestión no lo tenemos en el catálogo de la librería trataremos de incluirlo, y si no es posible no pasa nada, de todas formas publicaremos la entrevista de todos los autores interesados.

Si eres autor de algún libro de empresa o negocios y quieres que hablemos de tu libro en Loogic, aquí tienes el enlace a la entrevista general. En función de lo que nos cuentes y tus intereses añadiremos alguna pregunta más específica que quieras contestar antes de publicar nada.