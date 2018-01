Entrevistamos a los creadores de Ludobook, cuentos personalizados

La startup Ludobooks lleva poco más de un año ofreciendo un producto original, cuentos personalizados para niños y adultos. Entrevistamos a su fundadora Eva Castillo para que nos cuente cómo se pone en marcha un comercio electrónico de productos personalizados.

¿Cómo surgió la idea de crear cuentos personalizados?

Miguel Ángel y yo, gracias a que procedemos de mundos profesionales y académicos diferentes, creamos una buena simbiosis. Tenía ganas de emprender un proyecto educativo y de crear algo de la nada que sirviera para mejorar las cosas. Soy gran amante de la literatura, especialmente infantil, y me autodenomino artesana digital por mi pasión por la ilustración. Cuando fui madre, me di cuenta de la atención que captaba en mi hijo cuando le leía o dibujaba una historia en el que el protagonista se parecía a él. Le podía explicar lo que fuera, había captado su atención. Y pensé ¿solo para niños? Pues no, a todos nos gusta sentirnos protagonistas de algo y que nos cuenten bonitas historias. Compartí la idea con Miguel Angel, le gustó y se prestó en sus ratos libres, a ofrecerme el conocimiento tecnológico necesario.

¿Qué es LudoBooks?

Ludobooks es un proyecto editorial, que a través de la lectura de sus cuentos personalizados, nos acerca a nuestros hijos y a las personas que queremos. La lectura es una forma de establecer vínculos con nuestros hijos, además de una herramienta muy potente para transmitir valores y conocimientos.

En la actualidad, la industria editorial, en constante transformación, demanda nuevas necesidades y hábitos de lectura. Por un lado, nuestros hijos, los llamados nativos digitales, son usuarios hábiles para utilizar a la perfección la tecnología, pero necesitan que se les guíe en alcanzar objetivos o resolver problemas. Los cuentos personalizados de Ludobooks participan en esta transformación, sumando valor. Al convertir a los niños en protagonistas de un cuento, con contenidos de calidad, el niño trabajará su abstracción y ello le ayudará a identificarse con su imagen y con la historia que ocurra. Los contenidos le ayudarán a explorar su creatividad, a despertar su imaginación y a resolver por él mismo sus conflictos. En resumen, le damos recursos para conocerse a si mismo, al mundo que le rodea, y a enamorarse de la lectura de por vida.

Ludobooks, como librería digital que es, no demoniza a la tecnología frente a la lectura tradicional, opta más por adaptarse a esa transformación y en combinar la lectura en todos los formatos posibles. Lo único importante es una cosa, que leamos contenidos de calidad y que compartamos momentos mágicos con aquéllos que más queremos. Por ello, Ludobooks ofrece cuentos con diferentes formatos: Cuentos personalizados en papel, los clásicos y de toda la vida, cuentos personalizados digitales, para leer en cualquier dispositivo electrónico, o bien, en un soporte tan original como son los muñecos personalizados.

¿Cómo se personalizan los cuentos?

Entrando en el catálogo y escogiendo el cuento a personalizar (disponemos en la actualidad de 16 títulos), formato, tipo de letra e idioma. Y lo configuras. Los cuentos admiten un alto grado de personalización: Personalizas el nombre, la apariencia física del niño o adulto al que vaya dirigido el cuento, personalizas partes de texto, una dedicatoria y varias fotografías opcionales. Durante 8 meses estuvimos desarrollando las posibilidades de configuración del avatar. Tonos de piel, color y forma de ojos, color y tipos de peinados que se puedan adaptar a toda la población, accesorios como camisetas, vestidos, pantalones cortos, pantalones largos, zapatos, gafas, uñas pintadas, etc… Podemos ofrecer un sinfín de combinaciones que dan como resultado al protagonista del cuento. Sorprendente.

¿Cómo funciona vuestro modelo de negocio?

Ludobooks es una librería online de cuentos personalizados, donde el cliente puede personalizar él mismo el cuento que escoja. Una vez el cliente ha personalizado y pagado su cuento, generamos un documento PDF que enviamos y regalamos, por email y wasap, al cliente para que se lo guarde y nos diga si le gusta. Cada venta supone una interacción con el cliente, y en cada interacción surgen ideas, mejoras, o simplemente la satisfacción del tratar con personas y de humanizar tu marca. Al parecer y tal como indican las opiniones de nuestros clientes en nuestra web o Facebook, la relación que establezco con los clientes forman parte de la experiencia de personalizar nuestros cuentos.

Aunque hablar con todos y cada uno de nuestros clientes lleva su tiempo, Ludobooks es un proyecto escalable al tener automatizado la mayor parte del proceso de creación de cuentos. Una vez el cliente recibe la versión digital de su cuento, nos indica su opinión: si le gusta, pequeñas modificaciones, sugerencias, etc… Y una vez que convertimos su cuento en algo único y 100% del gusto del cliente, lo enviamos automáticamente y sin errores, a una imprenta de última tecnología, donde se imprime una copia única y se envía al cliente. Sin stocks ni impagos.

Ludobooks ofrece cuentos personalizados digitales a todo el mundo, y este año empezará su aventura internacional con el formato en papel. La internacionalización de este modelo de negocio es un proceso sencillo y similar al nacional, ya que continúa siendo un envío automático del cuento a una imprenta en el país de destino, y con posterior distribución al cliente.

Éste es un proyecto completamente autofinanciado con recursos económicos propios, y elaborado íntegramente por nosotros, con nuestro conocimiento y nuestra dedicación de 25 horas al día.