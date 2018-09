Entrevistamos a Inés Torremocha, autora de La vida es venta

Si analizamos las técnicas de venta de mayor éxito tanto las que nos enseñan los libros de toda la vida como las que nos enseñan los especialistas de la era digital, nos encontramos con un denominador común: la venta es emocional para el que compra. Si no empatizas con tu cliente, no conseguirás venderle nada.

Hoy entrevistamos a Inés Torremocha, que presenta su libro “La vida es venta” que sale a la venta hoy mismo.

Ficha del libro:

Título: La vida es venta.

Autor: Inés Torremocha Arroyo

Editorial: Alienta (Grupo Planeta)

ISBN: 9788416928903

Precio: 14,95€

Comprar libro con 5% dto.



¿Qué experiencias te han llevado a escribir este libro?

Hace 25 años que me dedico al mundo de las ventas, y como digo yo “desde la primera línea de batalla”. Me encanta mi profesión, oficio al que también se dedicó mi padre, y me apasiona la Inteligencia Emocional aplicada a cualquier ámbito de la vida, y como no, también aplicada a las ventas. Decidí compartir muchos de los aprendizajes extraídos de mis fracasos, tropiezos y algún que otro acierto, con los profesionales dedicados a la profesión de comercial, y de ahí surgió la idea de escribir “La vida es venta”. Es un libro que necesitaba ser escrito para poner en valor la versatilidad que esta profesión conlleva. El comercial ha de ser una persona analítica, empática, resiliente, retadora, estratégica, y honesta entre otras muchas cosas más, cualidades que hace de nosotros profesionales en continuo crecimiento personal.

¿Qué problema o necesidad quieres cubrir con el libro?

En un contexto tan competitivo y complejo como son los diferentes sectores en los que se desenvuelven los vendedores, La vida es venta ofrece un punto de vista diferenciador a comerciales que quieren aumentar/maximizar sus resultados en ventas basándose en recursos que les dotarán de la gestión emocional necesaria. El objetivo es inspirar a comerciales tanto juniors como seniors (independientemente del sector en el que desarrollen su actividad profesional), que estén dispuestos a asumir el reto de desempeñar sus funciones desde la mejora continua, el autoconocimiento, el análisis, la toma de decisiones y la excelencia, consiguiendo así un vínculo con la empresa para la que trabajan, el servicio o producto que representan, y sus clientes.

¿Cuál es el perfil del público objetivo del libro?

Va dirigido a profesionales que quieran vender o promocionar un producto, idea o servicio desde la excelencia, gestionando tanto sus emociones como las de sus interlocutores, de manera que vendan más y mejor. Pero también puede aportar valor a cualquier persona que se dedique a otra profesión, al final, cada uno de nosotros (comerciales o no) llevamos a cabo una serie de negociaciones diarias con nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, o nuestros compañeros de trabajo, y estos procesos de negociación no son muy diferentes a los procesos de la venta, o de la vida… ya que este proceso nace, crece, se reproduce y muere ( o no) eso dependerá de cada uno de nosotros.

¿Qué herramientas, aplicaciones, etc. has utilizado para escribir el libro?

He utilizado como hilo conductor mi experiencia personal en diferentes sectores durante toda mi andadura profesional, y lo he acompañado del análisis de varios libros Bestsellers clásicos de ventas escritos por autores de reconocido prestigio en el mundo del managment como Zig Ziglar, Stephen Covey Jr., Brian Tracy o Daniel H. Pink entre otros, así como libros de cabecera de expertos en Inteligencia Emocional como Norberto Levy o Leslie Greemberg.

¿En qué estás trabajando o cuál es tu próximo proyecto que quieras compartir con tus lectores?

Continúo como comercial desde la primera línea de batalla, y compagino mi profesión con conferencias que imparto relacionadas con las ventas, y la Inteligencia Emocional aplicada.

Muchos profesionales piensan que “vender no es lo mío”, ¿estás de acuerdo, todos podemos convertirnos en profesionales de las ventas?

Sí. El comercial no nace, se hace. La persona que decide empezar su andadura como profesional de las ventas, ha de comenzar con un ejercicio de autoconocimiento que le mostrará en qué áreas de este oficio sobresale, y qué otras habilidades deberá de mejorar, pero en cualquier caso, todo se aprende, se practica, se potencia y se multiplica en positivo cuando hay ganas. En “La vida es venta”, en la primera parte abordo precisamente todos estos temas y aporto recursos para poner en práctica y respondernos a muchas preguntas al respecto. Porque desde mi punto de vista, la cuestión ya no es si “puedes”, la cuestión es: ¿quieres convertirte en el mejor vendedor del Planeta, y disfrutar del proceso?

En el mundo digital en el que nos movemos hoy en día, ¿hay diferencia entre la gestión de las ventas de forma presencial y de forma digital?

Esta es una muy buena pregunta de complicada respuesta. Hay diferencias, pero desde un punto de vista 1.0 vs 2.0. Es decir, en mi caso, que me dedico a la venta “face to face”, offline, cada día veo físicamente a mis clientes, estoy con ellos en sus lugares de trabajo, interactuo con sus colaboradores, reviso junto a ellos, reunión tras reunión, la manera más adecuada de que el consumidor final tenga la mejor atención posible. Y en la gestión de la venta digital, también estás en contacto con tus clientes reales o potenciales pero en un plano 2.0, ¡ojo! lo que no significa que no consigas ese vículo con tus clientes, y este objetivo de trabajar con excelencia la satisfacción del cliente final. En definitiva, independientemente de si la venta es presencial o digital, la actitud de servicio ( que no el servilismo), la orientación al cliente y la experiencia de compra (y de venta), han de ser una de las máximas con las que preparar cualquiera de las estrategias que queramos planificar antes de pasar a la acción, ya sea en físico, o en digital.

Ficha del libro:

Título: La vida es venta.

Autor: Inés Torremocha Arroyo

Editorial: Alienta (Grupo Planeta)

ISBN: 9788416928903

Precio: 14,95€

Comprar libro con 5% dto.



Redes sociales de Inés Torremocha:

WEB: http://www.inestorremocha.com/

YouTube: https://www.youtube.com/inestories

Facebook: https://www.facebook.com/Inesdecerca

Twitter: https://twitter.com/torremocha10

Instagram: https://www.instagram.com/inestorremocha/?hl=es

Otros libros de Librería Loogic que te pueden interesar: