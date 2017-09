Entrevistamos a François-Eric Perquel, CEO de Private Investments Network

Desde que Private Investments Network comenzó a apoyar nuestro evento Smart Money hemos dado difusión a la herramienta de gestión de empresas y startups orientada a inversores y socios.

Hoy entrevistamos a François-Eric Perquel, CEO de la empresa, para que nos cuente cómo ha evolucionado la aplicación y el uso que se le está dando por parte de empresas y startups.

Si tuvieras que dibujar una gráfica de los logros de PIN desde sus inicios, ¿cómo sería?

Empezamos la comercialización en 2015 pero a nivel de contactos propios de nuestro holding de empresas. Para poder llegar al mercado buscamos un evento que encajase muy bien con los valores que quiere transmitir Private Investments Network y nos encontramos con el Smart Money. Vimos que este evento encajaba perfectamente con lo que pretendíamos transmitir y así que nos animamos a patrocinarlo. La verdad, fue todo un acierto para posicionarnos (sobre todo en Madrid) y recuperamos el coste de la inversión. En la gráfica se puede ver como evolucionamos a partir de ese punto (inicios del 2016).

Funcionáis como una startup, ¿cuántas veces os habéis preguntado si habéis elegido el camino correcto y cuántas veces habéis cambiado de rumbo?

Estamos siempre preguntándonos la mejor manera de conseguir el cambio de perspectiva del sector (fomentando la transparencia controlada para mejorar la financiación de las empresas). Hemos cambiado varias veces nuestro rumbo y podemos decir que estamos probablemente ejecutando el cuarto pivote actualmente. Aun así, cada pivote ha permitido agrandar el ámbito de la solución y dar servicios a más tipos de clientes.

Vuestra aplicación de gestión de inversiones para startups e inversores de capital riesgo ha tomado vida propia y tiene sus propias especializaciones según el sector, cuéntanos un poco más sobre esto.

Nuestros usuarios son mayormente empresas, dado que hay muchas de ellas que no quieren establecer la comunicación con sus inversores y se bastan con tener la información organizada y centralizada como un data room.

Nuestro perfil de inversores son básicamente personas físicas (las cuales acceden de forma gratuita a la plataforma), seguido de fondos y de otros vehículos inversores que, estos sí, están registrados en modalidad de pago.

La mayoría de las empresas registradas en la plataforma provienen de aceleradoras y fondos. Luego hay otras empresas que se han registrado por su propia iniciativa para gestionar la relación con sus inversores. Luego están las empresas registradas por los bufetes de abogados que quieren dar un servicio de excelencia en la gestión de su información, tanto a nivel interno para la propia empresa como para con sus accionistas. Finalmente están las empresas de las plataformas de Equity Crowdfunding que manejan la post inversión a través de la herramienta.

Habéis empezado por España y Francia, ¿por qué no otros países de Europa con una actividad mayor en inversiones en startups?

Nosotros somos oportunistas en el buen sentido de la palabra. Empezamos en España porque una empresa de nuestro grupo quería mejorar la relación con sus accionistas y al no encontrar algo en el mercado similar, aprovechando su know-how y experiencia de más de 15 años en Fintech, desarrolló esta plataforma. Al final, ha resultado que esta herramienta facilita la comunicación entre las empresas no cotizadas y sus inversores en España. Además, está basada en una tecnología y un saber hacer que nos ha permitido desarrollar otras plataformas.

Gracias a nuestro know-how, nos vinieron a buscar desde Francia para proporcionar una plataforma que sirve de soporte al mercado de Euro PP (deuda no cotizada intermediada por instituciones financieras para empresas medias-grandes e inversores institucionales – aseguradoras, fondos de varios tipos, grandes family office, etc.-). Sin duda puede ser algo muy importante para reestructurar el mercado de las colocaciones privadas de deuda en el seno de Europa y es muy bueno que sea una empresa Española quien aporte la tecnología para ello.

¿Qué necesidades de mercado estáis cubriendo con la plataforma? ¿son tendencia actualmente?

Actualmente existe una burbuja inversora en empresas no cotizadas y esto, en algunos casos, provoca un descuido total de las empresas hacia los inversores. Mientras que la tendencia es abogar por inyectar más dinero al ecosistema nosotros queremos dar herramientas para que haya un mayor control, rigor y transparencia. Pensamos que estas best-practices son muy importantes para que la burbuja no sorprenda a mucha gente el día que se realice una corrección del mercado. Como dijo Warren Buffet, “después de todo, sólo vas a darte cuenta quién está nadando desnudo cuando baje la marea”.

¿Cuál es el principal diferencial de Private Investments Network?

Nuestra herramienta salió de una vocación de voluntad de transparencia y rigor. Existen muchas herramientas para la gestión de las inversiones, pero ninguna pone en un mismo sitio a las empresas y los inversores. Normalmente existen herramientas del lado inversor, que son como un ERP de información que él recopila como puede (y aquí es donde se produce el gap). La información de las empresas es lo más difícil de recuperar. Ahí es donde Private Investments Network ayuda dando valor añadido a las empresas pudiendo automatizar la relación y comunicación con sus inversores. Lograr que las empresas den acceso controlado a su información de manera controlada y segura es nuestra misión.

Tenéis muchos perfiles distintos de usuarios en la plataforma, ¿cómo una misma solución puede atender a todos?

La necesidad de todos ellos es fundamentalmente la misma: acceder a la información actualizada de la empresa. Esto y nuestra manera de entender la herramienta es lo que permite que puedan entrar a ella múltiples targets: fondos de inversión, aceleradoras, bufetes de abogados, bancos, asesores financieros y un largo etc. se pueden beneficiar del uso de Private Investments Network.

¿Cómo imagináis el sector financiero en Europa en 10 años?

El contexto macro económico y la reducción del flujo de financiación post-crisis puede cambiar las cosas por completo. Lo normal sería que el mercado adopte soluciones que permitan reestructurar el sector y hacerlo más sólido, robusto, seguro e independiente. ¿Cuáles van a ser estas? Es difícil saberlo.

¿Cómo os imagináis a vosotros en cinco años?

Nuestra visión es poder estructurar el mercado de las inversiones en no cotizadas, pero para ello es fundamental que exista una misma visión similar en grandes instituciones. Sin este apoyo será una tarea difícil, porque vamos un poco en contra de la postura fácil que adoptan las empresas y que, incluso, no es reeducada por el sector si no que casi podríamos decir que se fomenta. Hasta que esta minoría que quiere hacer las cosas con rigor no tenga un peso importante en la balanza, ésta no va a decantarse hacia el lado correcto.

Desde Loogic te invitamos a probar la herramienta y darte de alta, ya seas emprendedor que todavía no ha constituído su sociedad pero con intención de hacerlo con varios y diferentes accionistas, startups que buscan inversores, e inversores que quieren gestionar sus startups (business angels, empresas o fondos) .