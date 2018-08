Entrevistamos a Eva Sanagustín, autora de “Estrategia de contenidos. Técnicas para que tu empresa crezca”

Comenzamos con Eva una serie de publicaciones de autores de libros de empresa, negocios o emprendimiento. Según vayamos teniendo nuevas entrevistas las iremos publicando. Esta es la primera y tenemos otras dos ya en cola para ser publicadas próximamente.

Si eres autor de un libro de negocios o empresa te entrevistamos. Si tu libro es de cualquier otra temática también, pero en ese caso irá publicado en Basicast.com. La única condición en cualquier caso es que el libro disponga de ISBN.

Título del libro: Estrategia de contenidos. Técnicas para que tu empresa crezca.

Autora: Eva Sanagustín.

ISBN: 9788460880950

Enlace al libro en Amazon.

Enlace al libro en Iberlibro.

Editorial: Autoeditado.

¿Qué experiencias te han llevado a escribir este libro?

Después de llevar unos cuantos años trabajando los contenidos de empresas, constaté que había diferentes niveles de madurez en su estrategia. Algunas aún se estaban planteando crear perfiles sociales mientras que otras vendían en tiendas creadas en redes, por poner un ejemplo. En algunos encargos de clientes no solo planifico sus contenidos, también tengo que determinar sus expectativas para que se den cuenta del momento en el que se encuentran y a lo que pueden aspirar. Siguiendo con el ejemplo de redes sociales, se publican muchos contenidos que no son realistas para pymes que empiezan.

¿Qué problema o necesidad quieres cubrir con el libro?

Me di cuenta que no había ninguna referencia que ordenase todo lo que pueden hacer los contenidos por una empresa, según su nivel de madurez en la estrategia de contenidos. La base del libro es esa: ordenar las opciones para ir poco a poco y no querer correr sin haber gateado.

¿Cuál es el perfil del público objetivo del libro?

Principalmente pymes porque las empresas más grandes suelen tener agencias que realizan las estrategias. De todas formas está planteado para crecer un poco más en cada capítulo de manera que sirve para los que están empezando tanto como para los que ya tienen una buena base y quieren mejorar sus contenidos (nivel avanzando).

¿Qué herramientas, aplicaciones, etc. has utilizado para escribir el libro?

Este libro lo escribí en Word y guardaba en Drive para los backups. Utilicé la plantilla de CreateSpace para la maquetación y la portada la hice con Photoshop. Otros libros posteriores los organicé por capítulos en Trello pero la verdad es que para este tenía muy claro desde el principio qué quería hacer y, como lo he autoeditado, he podido hacerlo sin preocuparme de lo que me pediría una editorial.

¿En qué estás trabajando o cuál es tu próximo proyecto que quieras compartir con tus lectores?

Tengo varias ideas para otros libros sobre contenidos, incluso una pequeña historia de ficción. Me cuesta estar sin escribir :)