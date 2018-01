Construir una empresa innovadora es posible ¿Quieres saber cómo?

Hoy os recomendamos un Curso de Herramientas Ágiles para Innovadores realizado por Ángel Alba. Un videotraining te permitirá dominar las herramientas de innovación que funcionan en un entorno tan complejo y acelerado como en el que vivimos, para construir una empresa innovadora

Qué conseguirás con este programa:

Crear las bases para lanzar y blindar la innovación. Poder estimar cuáles son los recursos mínimos que necesitas y las condiciones con las que atraer a los cracks de la innovación de tu empresa: tiempo, espacio e incentivos (no dinero)

Orientar la innovación a los objetivos de negocio. Identificar y definir los retos y las oportunidades de innovación que se presentan en tu entorno, y definir un plan de trabajo para conseguir ideas potentes que puedas convertir en el futuro de tu empresa.

Aprender a utilizar herramientas avanzadas para crear conceptos innovadores tangibles en menos de 90 días. Sorprender a tu Comité de Dirección porque podrás identificar oportunidades tecnológicas y de consumidores, explorar ideas disruptivas, aterrizarlas en prototipos, diseñar nuevos modelos de negocio y validarlos con el mercado. Todo en 90 días

Filtrar las buenas ideas e identificar los buenos negocios. Minimizar los riesgos de inversión. Para dedicar los recursos a lo que a tu Dirección de verdad le importa.

Construir una cultura innovadora en tu empresa. Demostrar a tu Comité de Dirección y al resto de compañeros que innovar es posible. Desarrollar habilidades de los mejores innovadores y crear una hoja de ruta clara de por dónde avanzar y un entorno controlado para innovar y fallar sin riesgo.

Qué aprenderás en el curso

Tendrás acceso a más de 6 horas en vídeo, hojas de trabajo, casos prácticos y plantillas con las herramientas. Este es el itinerario:

Intro: ¿Tienes las habilidades de los innovadores?

Clase #1: Creando el escudo protector para tu equipo de innovación. El kinder garden para equipos de innovación

Clase #2: Cómo no perder el tiempo definiendo la estrategia y retos de innovación

Clase #3: Explorando el océano y el universo. Océanos azules y open innovation.

Clase #4: El cliente no te dice lo que quiere. Pero sí te lo enseña. Design Thinking

Clase #5: Una idea no vale nada. Generación de modelos de negocio

Clase #6: ¿Hay alguien ahí?. Descubrimiento de clientes

Clase #7: Show me the money. Validación de clientes

Clase #8: Tecnología para no tecnólogos. Lean Project management.

Además de un montón de extras valorados en más de 300 euros.

Puedes apuntarte al curso directamente en Udemy y tendrás un 10% de descuento.