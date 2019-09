ElParking, mucho más que compartir aparcamiento

«Más un millón de usuarios registrados no pueden estar equivocados»

ElParking es una app muy completa para conductores ya que aúna en una sola aplicación múltiples servicios, no solo la idea de economía colaborativa en la que es posible compartir la plaza de aparcamiento durante las horas o días que ésta se encuentre vacía obteniendo de esta manera ingresos extra, sino que también ofrece diferentes servicios esenciales para los conductores.

De hecho, ElParking no solo se restringe a compartir los aparcamientos particulares, sino que como decía, ofrece poder reservar con antelación una plaza entre multitud de parkings disponibles en su plataforma, una solución para hacer frente a los problemas de aparcamiento sobre todo en las grandes ciudades como sería el caso de Madrid o Barcelona.

La app, también permite el pago del estacionamiento regulado en la calle en más de 100 localidades para que los conductores no tengan que preocuparse de ir al parquímetro más cercano, que muchas veces ni siquiera están a la vista. El pago del parquímetro desde el móvil supone cerca de 100.000 operaciones diarias

Otro de los servicios que ofrece ElParking, es el sistema Via-T que permite el pago en peajes de autopistas sin detenerse. Además, con el Via-T ElParking, también podrá accederse a todos los parkings públicos que tengan adherido este sistema.

Uno de los servicios que no conocía y que me ha llamado la atención es el de ofrecer cupones descuento en parking para negocios. Lo que me ha resultado más curioso es que ofrecen cupones para el aparcamiento en zona azul, en el espacio público de la calle. Los comercios pueden adquirir cupones descuente desde 0,50€

Me parece una manera muy interesante de ofrecer un servicio de alto valor para los comercios, y éstos a sus clientes. Creo que es una acción de marketing asequible para las tiendas y de un alto valor añadido.