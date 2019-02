El NetWorking de Ferias, una acción de marketing que suma a tu estrategia digital

Siempre he sido firme defensor del marketing off-line para los negocios online. Hay excepciones como con todo, pero hace mucho tiempo que el mundo real y el mundo digital son el mismo mundo. Cada vez oigo más voces que indican que el comercio electrónico se refuerza con una tienda física y viceversa. No se trata sólo de que los negocios físicos tengan una buena presencia digital, sino que el negocio se retroalimenta del on al off y viceversa.

Por tanto, necesitamos del marketing off-line para ayudar, apoyar, reforzar, o incluso liderar nuestra estrategia de marketing general incluyendo la online. Al igual que contratamos a especialistas en distinta facetas del marketing online, necesitamos contratar a especialistas del marketing off-line y del marketing omnicanal. Me da la sensación de que pronto podrían faltar perfiles especialistas en marketing off-line.

Una de estas actividades off-line es la asistencia a ferias y congresos. No es una locura ni están pasados de moda. Tal vez tengan que cambiar algunos formatos, cambiar la orientación, pero las ferias y los congresos siguen siendo un epicentro de negocio de alto valor para muchos sectores. Aunque sólo sea para creación de marca, algo de lo que muchas startups se olvidan pero con el tiempo lo echan en falta, el mundo físico es muy importante. ¿No acudimos a eventos presenciales para aprender, formarnos y hacer nuevos contactos? ¿Acaso un evento es algo íntrínsecamente diferente a una feria o un congreso?

Pero para ir a evento de este tipo y que merezca la pena con todos los recursos que consume, hay que ir bien, y necesitamos de alguien que nos facilite la construcción de stands para la feria o congresos. Hay startups cuyo lugar para cerrar grandes ventas o conseguir notoriedad es estar presente en ferias. Pero cuando vamos no podemos parecer los novatos y los más pequeños del barrio, tenemos que destacar, diferenciarnos. ¿No es esta una de las claves del desarrollo de producto que tanto seguimos? Para destacar en una feria hay que tener muy buena presencia, y eso no lo podemos conseguir nosotros solos sin la ayuda de especialistas.

Hace unos días trajimos una firma invitada que habló largo y tendido del packaging en el comercio electrónico, como valor añadido (o incluso valor clave diferenciador) en el comercio electrónico. Esto es puro marketing off-line, no nos engañemos. Se trata del “viejo” marketing de toda la vida aplicado al comercio electrónico.

Ahora tenemos que ver las ferias como ese “viejo” marketing que actualizado y adaptado nos sirve perfectamente para nuestros objetivos. Igual que diseñamos un packaging para los envíos de comercio electrónico, así hay que tratar la presencia off-line de los negocios, y diseñar los stands para las ferias con el mismo cuidado.

Como siempre, como toda acción de marketing y ventas debemos estimar un coste de adquisición de cliente y el retorno de la inversión, contando con el largo plazo (tiempo de vida de los clientes) y atribuyendo un valor a la creación de marca. Los parámetros tan de moda y tan usados en el comercio electrónico puro que en realidad se pueden y se deben utilizar en cualquier proyecto basado en producto o servicios, y en cualquier tipo de acción de marketing, ya sea digital o presencial; y esto incluye las ferias, muy especialmente porque si no calculamos con precisión el retorno de nuestra inversión nunca sabremos cuánto nos merece la pena.