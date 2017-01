Entrevistamos a los fundadores de Ebbelt

Gracias al éxito que está cosechando la empresa Hawkers con su modelo de integración vertical en ecommerce, otros emprendedores se están lanzando a diseñar, fabricar y comercializar sus propios productos. En este caso os presentamos a los fundadores de la empresa de española Ebbelt dedicada a los auriculares de diseño.

¿Cómo surge la idea de crear Ebbelt?

La idea surge curiosamente cuando uno de nuestros fundadores se vio obligado a dejar su Valencia natal para liderar un proyecto de expansión de una empresa española en China. Una vez allí, hizo un viaje a Hong Kong y se quedó sorprendido por el contraste de tradición y modernidad que respiraba la ciudad. Al poco tiempo sintió la inspiración de crear un proyecto nuevo pero el problema es que aún no sabía cómo enfocarlo, lo que sí que sabía es que estaba en el lugar y momento adecuados. Disfrutando del espectáculo de luces Symphony of Lights, nuestro compañero pensó que ya había llegado el momento y fue quizás ese espectáculo el catalizador de lo que hoy en día es Ebbelt.

Ante la clara dificultad de crear algo que no existía, apostó por mejorar algo que ya existía así que decidió meter en una caja unos auriculares bluetooth, aprovechando la gran tendencia que había en Hong Kong en ese momento y los envió por mensajero a nuestro equipo de Valencia haciendo que Ebbelt se pusiera en marcha. La bola de nieve ya había comenzado a rodar…

¿Podéis hablarnos de vuestra motivación como emprendedores?

Nuestra motivación es la de crear un producto de gran calidad que ilusione tanto a la gente como nos ilusiona a nosotros. No nos diferenciamos tanto del resto de emprendedores que quieren hacer realidad sus sueños, por eso queremos cumplir el nuestro apostando al máximo por crear unos auriculares de alta gama. Lo que más nos ha preocupado era la obsesión por conseguir una gran calidad de sonido, por eso hemos trabajado en todos los aspectos para crear unos auriculares capaces de aislar el sonido exterior para que te permita disfrutar al máximo de tu música.

Otro de nuestros objetivos era diferenciarnos del resto de fabricante de auriculares apostando por un aspecto tan importante como es el diseño, punto clave que a nuestro parecer la industria tiene olvidado, no recordando que unos auriculares son también un complemento de moda. De ahí nos surgió la idea de diseñar varias cintas con distintos diseños y materiales que te permiten combinar tus auriculares con cualquier look, y por si fuera poco, esta cinta aporta una total comodidad al auricular con un diseño ergonómico, permitiendo mantener siempre los auriculares en el cuello aunque no los estés usando, con lo que conseguimos matar dos pájaros de un tiro y aparte darles un aspecto diferenciador aportándoles un mayor valor a la marca. Como nos gusta decir, “le hemos puesto color a la música”.

¿Cómo reacciona la gente cuando ve y prueba vuestro producto?

Pues la verdad es que las sensaciones están siendo muy buenas. Primero los lanzamos en Hong Kong y la acogida del público hongkonés supero todas nuestras expectativas, hasta conseguimos que varios DJ´s de los más relevantes del país los probasen y comprobaran su calidad. Gracias a esto conseguimos contactar con Gloria Ansell, una de las DJ´s de más prestigio en China y Australia, que recientemente se ha convertido en la número 2 del prestigioso top 20 chino de la revista “DJanes”. Cuando la conocimos estábamos seguros de que ella tenía que ser la madrina de Ebbelt y ha acabado convirtiéndose en nuestra mejor embajadora.

Actualmente hemos decidido dar un paso más y estamos dándolos a conocer en España, algo que nos hace mucha ilusión porque queremos que nuestro país conozca la marca y empezar poco a poco a conseguir asentarnos en el mercado europeo. De momento el público español está mostrando mucho interés ya que visualmente es un producto muy novedoso debido a las cintas que llevan incorporadas, ya que algunas son realmente llamativas y nuestra mayor ilusión es que EBBELT le acabe gustando a todo el mundo, ya que si en algo nos hemos preocupado, es en que haya un modelo para cada uno de los gustos.

¿Cuál es la mayor dificultad que habéis tenido como emprendedores?

Pues uno de nuestros primeros problemas obviamente, fue que aspecto de los auriculares queríamos mejorar. La idea de la cinta parece simple pero antes de decantarnos por esta opción tuvimos que darle muchas vueltas a la cabeza, sin contar todas las horas de “brainstorming”, cafés, infinidad de pruebas, prototipos etc… hasta que finalmente dimos con el primer diseño del auricular. Al final de todo este proceso quedamos muy satisfechos con el resultado, por eso todas esas horas al final acabaron mereciendo la pena.

Otra de las grandes dificultades fue la de encontrar al proveedor idóneo, ya que no nos valía cualquier fabricante. Queríamos que el auricular fuera tal y como nosotros lo teníamos en la cabeza y a veces conseguir materializar ese deseo es un tanto complicado y costoso. Hay que reconocer que tuvimos algunos prototipos fallidos al principio y tardamos algún tiempo en conseguir dar con la tecla, pero la paciencia tiene su premio y dimos con los fabricantes adecuados.

¿Cómo tenéis organizado el tema de la fabricación del producto?

Al principio no fue sencillo montar un proceso de producción y más todavía cuando es de creación propia, pero pronto instalamos un protocolo de ensamblado que nos llevaría a conseguir las primeras unidades con éxito. Gracias al trabajo en equipo de ingeniería y diseño de la compañía, fue posible presentar un producto de alta calidad que incluyera diseño y audio. En la actualidad, nuestra producción ha pasado a ser un step mas de la marca, donde lo complejo se ha convertido en escuchar música.

¿Os habéis planteado realizar una campaña de crowdfunding?

Tenemos muchos planes en la cabeza y estamos barajando muchas opciones para el futuro, pero de momento no tenemos pensado recurrir al crowdfunding en el corto plazo. Es una plataforma que nos encanta y que da muchas oportunidades de poder llevar a cabo ideas con potencial e interés que no podrían llegar a lanzarse de otra forma, pero pensamos que la plataforma es más idónea para proyectos que se encuentran en una fase más temprana de desarrollo.

A día de hoy, disponemos de recursos suficientes para poder expandir la marca pero como ya se ha hemos mencionado, no descartamos ninguna opción por el momento.