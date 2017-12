El emprendedor Rubén Colomer pone en marcha una Escuela de Marketing Digital

DM School es el nuevo proyecto del emprendedor Rubén Colomer, que tras muchos años dedicados al marketing de contenidos y una reciente etapa dirigiendo una aceleradora de startups, ha visto la oportunidad que supone el mundo de la formación, en concreto para formar a profesionales del marketing online.

A continuación puedes leer la entrevista que le hemos realizado para conocer mejor en qué consiste su proyecto DM School y la motivación que le ha llevado a ponerlo en marcha.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje dirigiendo Plug & Play Spain?

Imposible decir una única cosa, han sido casi 6 años y en todo ese tiempo he aprendido muchísimas. Desde como hacer un buen programa de aceleración (el primero visto en perspectiva fue un desastre), pasando como hacer un buen scouting y seleccionar a las mejores startups, o poder detectar deficiencias de las startups para ofrecerles mejor formación. Pero si tengo que elegir uno solo me quedo con la cantidad de cosas que las startups y las personas que han pasado por aquí me han enseñado en todos los aspectos: estrategia, fundraising, crecimiento, marketing, modelos de negocio, etc. No solo les enseñaba yo cosas, ellos te enseñaban infinidad de trucos que luego terminabas por enseñar a las nuevas startups.

¿Es muy diferente el trabajo de marketing en una startup que en una empresa establecida?

No creo que sea muy diferente si lo miras desde la perspectiva del canal, el trabajo puede ser lo mismo pero son canales diferentes. Si que es cierto que en el ADN de las startups está más la utilización de metodologías lean, para ir testeando una y otra vez para mejorar resultados y conversiones

¿Cuál es el mayor error que cometen las startups a la hora de hacer marketing?

Las startups cometemos muchos errores, diría que los principales son no tener un plan de marketing, no probar diferentes canales para ver cual ofrece mejor conversión, olvidarse de la fidelización y engagement, no medir correctamente (trazar de forma no adecuada), o apuntar mal (target o audiencias erróneos)

¿Cómo de importante es el marketing offline para una startup?

Durante estos últimos años he visto realizar campañas de marketing offline que han funcionado perfectamente y otras que han funcionado rematadamente mal. No creo que todo lo off no sirve, soy de los que piensa que hay que ir testeando todos los canales para ver cual es el que nos da mejores ratios de conversión

¿Hay vida más allá de Google y Facebook a la hora de hacer marketing online?

Lo cierto es que si quitas Google y Facebook queda bien poco. En Google podemos meter Adwords, Shopping, marketing de contenidos / SEO, algo de display, Youtube, Gmail .. ASO en Android y con Facebook, más o menos igual, Instagram, WhatsApp, Messenger .. Si, hay más canales, Twitter, Bing, AMS, Display, RTB, Influencers, Afiliados .. pero los otros dos tienen un elevado porcentaje

¿Cuál es el principal valor que quieres transmitir a través de DM School?

Durante estos últimos años en Plug and Play hemos visto la dificultad de las startups en encontrar buenos profesionales de marketing digital, no solo CMOs, gente que sepa crear, manejar y tunear campañas de adwords, anuncios de facebook ads, twitter o instagram. Que sepa manejar analytics y trazar perfectamente las conversiones, que sepa manejar otros canales y medirlos. Al final nuestra meta es poder formar este tipo de gente. Gente que al salir del master pueda trabajar en startups o empresas más tradicionales. Queremos ser la creación de talento de todas esas empresas

¿Cómo visualizas el futuro del marketing digital y cómo quieres formar parte de ello con DM School?

Buff, no me va nada lo de adivino, pero me atrevo a pronosticar algo sencillo, cada vez más los CMOs necesitamos más data, más información y trazabilidad de nuestras campañas, eso hará que cada vez se incremente el gasto publicitario en aquellos canales que tengamos una trazabilidad completa, pero sobre todo veo una conexión más profunda con el cliente final. Creo que una buena parte del marketing digital irá a mejorar la experiencia del cliente, como mejorar su fidelización y el engagement.

Como te decía antes me gustaría formar a todos esos profesionales a través DM School, es una necesidad real. Cada día hay más startups y menos profesionales disponibles para cubrir esas vacantes. Tenemos participadas que nos preguntan por estos perfiles cada mes, algunos llevan 5 meses para cubrir un puesto. Conocemos muy bien el ecosistema, sabemos que tipo de habilidades demandan estas empresas, así que lo que queremos hacer es cubrir la necesidad. Algunas empresas ya se han puesto en contacto con nosotros para ver cuando finaliza el curso para contratar los profesionales que formemos.