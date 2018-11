Descubre la startup Nerofy

Entrevistamos a Raúl del Molino, fundador de la startup Nerofy.



¿Cómo surge la idea de crear Nerofy y cuál es su propuesta de valor?



Nerofy surge por experiencia personal, estuve llevando dos marcas internacionales en Canarias y a diario veía la cantidad de recursos y dinero que perdían las empresas después de una primera reunión sino se cerraba una venta en caliente, las pymes no tiene las herramientas costosas que tienen las grandes multinacionales y el seguimiento de tu relación con el cliente se hacía de forma manual, vamos que te hacías un excel, si te das cuenta tu relación con un cliente ahora la tienes dividida en múltiples partes,puedes tener:



-Su tarjeta de visita (que normalmente acaba en un tarjetero o en un cajón)



– Su página la web (tendrás que buscar su tarjeta cada vez porque lo normal es que no la sepas de memoria y si entras desde el móvil, es cuando suele empezar el desastre, el 70% de profesionales y pymes,no tiene web y del 30% que si la tienen sólo el 15% es responsive (adaptada a movil) con lo cual el resultado es un desastre, en el mejor de los casos entras en una web responsive y empiezas a hacer un scroll infinito en la mayoría de los casos, esto no tiene lógica ninguna y es una de la cosas que nerofy cambia completamente, porque te puedes hacer un perfil digital, en una sólo página, ordenarlo todo y hacerlo mucho más eficaz y visible y lo mejor de todo, con 2 clics lo compartes y siempre estarás localizado.



– Su email: cuantas horas has perdido buscando un email para recuperar un archivo que te enviaron y que no encuentras porque evidentemente no te sabes de memoria ese email, seguramente muchas, como todos, nerofy incorpora un chat profesional interno en el que puedes intercambiar con tus clientes, audios, fotos, videos, archivos y tenerlos ordenados, se acabaron esas horas perdidas.



– Un excel o en el mejor de los casos un CRM (si tienes cierto tamaño) en nerofy puedes tomar notas y asignar tareas en el perfil de cualquiera de tus clientes y así llevar un seguimiento completo de tu relación con él.



– ¿Que pasa si después de haber dado 5000 tarjetas tradicionales, te mudas, cambias de teléfono, de puesto en la empresa, etc…..? que muchos clientes pierden el contacto contigo, ahora con nerofy no importa el número de veces que hayas dado tu perfil digital, si lo actualizas, cuando lo consulte cualquiera, lo verá siempre actualizado con la última información.

– También posee un meta buscador que te generará negocio, si alguien busca en el mismo una actividad en la que te has etiquetado al hacerte el perfil, el buscador de nerofy te mostrará a ese posible cliente.

– Pero aun hay más, si alguien al que has visitado, te quiere recomendar, si no tenía en esos momentos tus datos de contacto, perdias una oportunidad real, ahora puede compartir tu perfil con esa tercera persona y poneros en contacto de inmediato.

– Con nerofy tienes de golpe, tarjeta de visita digital, perfil digital y web mobile.





¿Por qué piensas que los profesionales necesitan una herramienta con más opciones que las que ofrece Linkedin?



Primero porque Linkedin es un negocio basado en el reclutamiento, fue diseñado para eso y de ahí que sea tan poco práctico y visual para las acciones que te detallo más arriba, es una herramienta fantástica para contactar, pero no para mostrar bien todo lo que haces, de hecho nosotros nos vemos como el complemento perfecto de linkedin, creo que haremos un buen tándem.





¿Cuáles son tus planes para darlo a conocer?



Tenemos una estrategia basada en varias líneas:

– Campaña de comunicación

– Acuerdos con partners

– Acuerdos con grandes colectivos





¿Puedes hablarnos del modelo de negocio que has pensado para Nerofy?



Si, por supuesto, nerofy tiene un modelo freemium en el que puedes hacerte un perfil básico, que equivale a tener de manera gratuita una tarjeta de negocios digital, pero con hormonas jajajajaja, ya que te permite varias de las funciones que te nombraba arriba y te da la posibilidad de hacerte un perfil premium, que es el que mostrará de manera muy visual todo lo que haces, tus productos y servicios y así que los puedan ver tus clientes en el móvil en cualquier parte del mundo.



El futuro es mobile y nerofy hoy por hoy es la plataforma más avanzada del mercado con estas características.