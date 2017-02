Descubre la startup chilena Faro

Faro es una startup fundada en Chile por el emprendedor Carlos Scheuch al que puedes conocer mejor a través de la siguiente entrevista.

¿Puedes contarnos cómo surge la idea de crear Faro?

Como viajeros, y solo por pasión, hace dos años partimos con un proyecto consistente en un blog colaborativo en el que un grupo de personas relataba historias de sus viajes. Poco a poco se fueron sumando más viajeros, hasta que lo que comenzó como un blog pasó a transformarse en una comunidad, una “tribu”. Así comenzamos a organizar encuentros físicos para que los integrantes de esta comunidad se conocieran, y ellos mismos comenzaron a exigirnos una plataforma con mayor interacción. Entonces decidimos crear una red social exclusiva para viajeros, que logramos lanzar en beta hace cuatro meses, durante los cuales ya se han unido 5.500 personas que comparten sus sueños en este espacio de encuentro llamado Faro Travel.

¿En qué consiste vuestro modelo de negocio?

Cada vez que los usuarios declaran sus sueños viajeros en la red social, automáticamente se genera un ecommerce personalizado y ultra segmentado con todos los productos y servicios que las personas necesitan para hacer realidad dichos sueños. De esta forma, además de ser una red social donde las personas comparten ideas de viaje, nos convertimos en una tienda donde se puede encontrar todo lo que un viajero puede necesitar para vivir sus aventuras.

¿Cómo se puede competir en un sector en el que hay empresas tan importantes como Tripadvisor?

TripAdvisor siempre le ha puesto foco a la planificación cuando las personas ya tienen claro a dónde quieren ir. En el caso de Faro Travel, nosotros apuntamos a ser parte de la toma de decisión de los viajeros desde la fase de inspiración. Por eso, queremos entregar constantemente ideas que puedan gatillar el cumplimiento de un sueño y, además, entregar todas las herramientas que las personas necesitan para cumplirlo, compartiendo dichos sueños con los demás viajeros. Por otro lado, existen excelentes plataformas transaccionales pero que, a diferencia de Faro Travel, no son segmentadas ni tienen el componente social, ni tampoco acompañan en los procesos de inspiración y planificación.

¿Por qué una empresa chilena decide venir a desarrollar su negocio en España?

España es una cuna de viajeros que desde Chile miramos con mucha atención. Hay muchos bloggeros que han inspirado por años a los viajeros chilenos y emprendimientos turísticos de primer nivel. Son un mercado muy desarrollado en ese ámbito y nos encantaría compartir con la tribu viajera española esta solución que en Chile ya ha sido validada. Al mismo tiempo, nos gustaría entregarles un espacio para congregar esa pasión viajera de forma tecnológica y escalable. Tanto es así, que uno de los invitados estrella a nuestros eventos fue Jorge Sanchez, un español con una trayectoria viajera muy difícil de igualar, que nos ha inspirado y potenciado a enfocarnos en el mercado español.

¿Puedes hablarnos de vuestra estrategia para financiaros?

En Faro Travel hicimos todo el proceso de prospección con capitales propios y hace unos meses hicimos en Chile nuestro primer levantamiento con inversionistas que nos van a acompañar en el proceso de maduración del producto (que hoy está en beta) y a hacer prospección de mercados atractivos, como el español. Una vez que eso ocurra, saldremos a buscar una ficha que nos permita escalar nuestro modelo una vez validado. Intentamos siempre que los inversionistas entren con capital inteligente, no solo aportando dinero (que es un commodity) sino que con un know how y ojalá pasión viajera que les permita conectarse con la visión que tenemos los fundadores.