Descubre el club para emprendedores Cerebros y Corazones

Entrevistamos a Laura Gómez, fundadora del Club Cerebros y Corazones con el que quiere ayudar a los emprendedores a desarrollar sus ideas con éxito.

¿Cómo surge la idea de crear el Club Cerebros y Corazones?

¿Porqué crear un club de colaboración continua con acceso a empresarios y emprendedores para que te ayuden a impulsar tu proyecto en cualquier momento y en cualquier lugar?

Todo comenzó cuando me planteé la siguiente pregunta:

¿Porqué a pesar de tener formación, recursos, buenas ideas y capacidad para emprender, al final los emprendedores no avanzan en sus proyectos y no los convierten en empresas de éxito?

Uno de los componentes que afecta a esto, es la falta de ‘confianza’. Cuando pierdes la energía es muy difícil avanzar un proyecto. El entorno y las personas que nos rodean ayudan muchísimo con sus consejos y opiniones a impulsarnos o paralizarnos. Cuando queremos resultados nuevos, tenemos que hacer las cosas diferentes y eso significa, rodearte de personas nuevas. Personas con la misma visión que tú.

Un caso muy conocido, que reconoce la fuerza que tiene pertenecer a un grupo de iguales es el caso de Dale Carnegie magnate del acero, que atribuyó toda su fortuna a la fuerza que obtuvo gracias a su grupo de iguales.

El Club Cerebros y Corazones nace para unir a emprendedores y empresarios con una misma visión del mundo. Un club de impulso donde tener acceso a una comunidad de iguales, acceso a resolución de dudas y a formación actualizada.

¿En que consiste vuestra aportación a los emprendedores?

Nuestra aportación tiene 4 componentes claves:

1- Acabar con la sensación de soledad del emprendedor.

Al formar parte del Club tienes acceso a todos sus miembros en cualquier parte y a cualquier hora.

2- Mantener alta la Motivación.

La desmotivación es la falta de motivo, no tener un “para qué”. El Club ofrece a sus miembros que cada lunes compartan el reto de la semana. Adquiere fuerza el compromiso al compartirlo, y además, recibes ayuda de los demás miembros. Esto ayuda a mantener FOCO.

3- Formación filtrada y actualizada.

Existe muchísima información y mucha contradictoria, esto se conoce como ‘infoxicación’. Existen más de 1.000.000 de páginas webs en el mundo, es muy difícil encontrar lo que está actualizado. En el Club compartimos formación sobre desarrollo personal y profesional actualizada y filtrada para ponerla en práctica.

No agrupamos a emprendedores por su volumen de facturación, sino sencillamente por sus valores. Todos tenemos mucho que aportar, y el único requisito para entrar es tu compromiso contigo y el respeto hacía los demás miembros el club.

4- Face to Face.

Es fundamental el contacto con los demás miembros del club, de ahí que tendrán acceso a todos los Eventos Presenciales que realicemos: Escapadas, Networking, Charlas, Formaciones, etc.

¿Qué has aprendido trabajando con emprendedores?

Trabajar con emprendedores para mi es cómo trabajar con niños ilusionados con qué van a ser de mayor. Es ayudarles a construir un sueño. Trabajar con ellos está siendo apasionante.

He descubierto 3 puntos vitales para emprender y tener éxito:

1- Acción. La clave del resultado es la acción. Una idea por sí sola no vale nada si no la pones en práctica. Ser un experto es sólo cuestión de horas. La pereza, el miedo y la incertidumbre se hacen pequeñas enfrentándote a ellas: haciendo aquello que te da pereza, te da miedo, y te genera incertidumbre. Da un paso cada día.

2- Confía en ti y rodéate de quienes te apoyan. Las personas más seguras de si mismas y aquellas que tienen apoyo y motivación son capaces de conseguir lo que se propongan. Busca siempre quien te haga sentir grande, no quien te dice que tienes que mejorar constantemente. Busca tus fuentes de energía.

3- El éxito es el resultado de conocimientos, habilidades, pasión y acción. Emprender es más que una forma profesional, una actitud. Para ser emprendedor fuera de la empresa, primero convierte en intra-emprendedor. Después, elige tu proyecto en base a tus conocimientos, tus habilidades, tu pasión y … ponte en acción!

¿Cómo de importante es para un emprendedor compartir experiencias con otros emprendedores?

Compartir experiencias con otros emprendedores es básico. Uno de los motivos principales es saber que esa situación difícil, ese problema con los trabajadores, esos retos diarios, ese caos por el que a veces pasamos, y esos momentos de desilusión y ganas de abandonar todo, no sólo te pasa a ti, y lo más importante: Pasará!

Un conocido humorista andaluz decía ‘Mal de muchos, consuelo de tontos….pero consuelo’. Pues así es. Tener un entorno en el que sencillamente cuándo estés mal sepas que no es que tú no seas capaz de emprender, ni que tu proyecto no vaya a tener éxito, sino que es normal, que es un reto emprender y que cada bache, es sencillamente un aprendizaje. Y tener un entorno en el que ves los éxito de los demás, y cómo camina día a día sin pararse, te impulsa a que tú hagas lo mismo.

Es tan valioso compartir experiencias con otros, tanto que de eso puede depender que un momento de no saber qué hacer se convierta en un abandono de tu sueño, o en un reto para dar el siguiente paso y avanzar.