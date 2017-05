Descubre el agregador de crowdfunding inmobiliario BrickFunding

La startup BrickFunding promueve una nueva forma de invertir en el sector inmobiliario por medio una plataforma que reune toda la oferta de inversión en crowdfunding inmobiliario. El agregador ya cuenta con veinte plataformas internacionales de crowdfunding inmobiliario entre sus parámetros de búsqueda.

Así nos cuentan los fundadores del proyecto cómo surgió la idea y cómo está dando sus primeros pasos tras participar en el programa de formación y mentoring para emprendedores del Coworking de EOI en Madrid.

El crowdfunding está de moda. Desde 2011 su evolución ha sido exponencial. Se han multiplicado todo tipo de plataformas, han nacido proyectos increíbles y miles de personas han confiado y apostado por este sistema. Únicamente con el negocio del crowdfunding inmobiliario el 2016 se cerró con más de 200 plataformas y 3.500 millones de inversión.

Pero, ¿alguna vez has intentado invertir en crowdfunding inmobiliario? Si lo has hecho seguramente habrás tenido varios obstáculos que han hecho más largo y tedioso el camino. Resulta realmente complicado tener una cartera equilibrada y diversificada sin dedicarle muchísimo tiempo. Por un lado tenemos que, a pesar de la multitud de plataformas de crowdfunding existentes, los proyectos que se ofrecen están muy reducidos. Es decir, su oferta es limitada. Y es lógico porque cada oferta requiere un estudio profundo para decidir si tiene futuro o no ese proyecto. Y por otro lado existe una gran variedad de normativas en cada país y cada plataforma tiene requisitos de acceso propios, registros muy diferentes y ofertas limitadas y locales.

BrickFunding nace para poner solución a estos problemas. Congrega en un solo portal toda la oferta disponible a modo de escaparte, con el propósito de acabar con la fragmentación de plataformas. Así, BrickFunding facilita el proceso de inversión en crowdfunding inmobiliario, aportando información y transparencia al inversor para que pueda tomar las decisiones que mejor se ajusten a su perfil.

Todo con la finalidad de conseguir que el camino hacia la inversión en ladrillo sea más fácil y accesible a todo el mundo, por todo el mundo.

BrickFunding es el primer buscador mundial de crowdfunding inmobiliario actualmente cuenta con veinte plataformas internacionales relacionadas con este sector entre sus parámetros de búsqueda. A través de este portal puedes encontrar una nueva forma de invertir en ladrillo. Para hacerlo, BrickFunding dispone de diferentes filtros donde únicamente hay que seleccionar según tus preferencias (cuánto dinero quieres invertir, país, tipo de inmueble, rentabilidad…). Plataformas mexicanas, chilenas, argentinas, españolas y más, ya forman parte del buscador y ofertan sus servicios para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda invertir. Así, BrickFunding funciona como si fuera un “Trivago”, ya que es un buscador que te ofrece la inversión que más se adapta a tu perfil.