Un curso para salir de dudas sobre Blockchain

Cada vez que realizo una charla sobre Blockchain y Bitcoin, me fijo en las caras de los asistentes, me sorprende ver cómo va evolucionando su interés por el tema y lo diferente que es la actitud al respecto entre unas personas y otras. Aún teniendo públicos bastante parecidos, ya que la mayoría de las charlas van dirigidas a emprendedores o directivos de empresas, me encuentro con gente que se apasiona por el tema y gente que se opone radicalmente a que algo cambie.

Con el objetivo de conseguir que esta nueva tecnología cada vez sea más conocida por la gente y que sea más utilizada para las empresas para mejorar sus procesos de negocio, desde Blockchain Day1 se están organizando una serie de conferencias y cursos en distintos ciudades de España y hoy os recomendamos participar en los siguientes cursos que está previsto realizar próximamente en Madrid.

Curso de iniciación al Blockchain + Legal por Blockchain Day1 (5h)

Curso técnico BlockChain & Smart Contracts Ethereum por Blockchain Day1 (22h)

Sin duda estos cursos son una gran oportunidad para todos aquellos que aún no tengan muy claro las posibilidades que ofrece esta tecnología para el futuro de los negocios y también para aquellos que ya lo saben y han decidido que quieren ser protagonistas de ello, aprendiendo el funcionamiento de la tecnología de cara a poder construir sobre ella nuevos modelos de negocio.