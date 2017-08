500.000 euros de inversión en la startup Cuideo

Cuideo es una startup enfocada en el cuidado de mayores y acaba de realizar una ronda de financiación de más de 500.000 euros en la que han entrado como inversores la plataforma de equity crowdfunding The Crowd Angel, el family office Inderhabs Investments, el Grupo Godó con media for equity y inversores como lo Lluis Bonell, ex CEO de Liberty Mutual Insuarnce International y el grupo PDDinvest del IESE Business School.

Cuideo ya está prestando servicios en todas las ciudades de España pero opera principalmente en Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza. Por ello, uno de los principales objetivos de la ronda es la expansión a nivel nacional consolidándose así en un mayor número de ciudades. Además está previsto invertir en el desarrollo del producto tecnológico para mejorar la eficiencia y la escalabilidad en el mercado.

Cuideo prevé cerrar 2017 con una facturación superior al 1 millón de euros y generar empleo para más de 600 cuidadores especializados en mayores. En España hay 3,2 millones de personas dependientes y se espera que esta cifra se duplique en los próximos 15 años. Gracias a un sistema de matching, Cuideo permite unir y poner en contacto a cuidadores y usuarios en pocas horas basándose en la patología de la persona dependiente y en la experiencia del profesional. Esta rapidez permite comenzar el servicio a las 24 horas de recibir la petición, además, ofrece flexibilidad total para cambiar la planificación horaria en cualquier momento. Con el objetivo de atraer y retener a los mejores cuidadores, Cuideo les ofrece ingresos un 20% superior a la media del sector, les facilita el acceso a la seguridad social y provee a cada profesional de un seguro de responsabilidad civil.