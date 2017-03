Participa en la campaña de Crowdfunding de Futurizable

Muchos ya sabéis que hace un año puse en marcha un nuevo proyecto a nivel personal con el objetivo de aprender sobre los avances que se están produciendo en el mundo de la tecnología. Poco a poco Futurizable ha ido tomando forma y se ha convertido en una newsletter semanal que siguen más de 2.000 personas y con la que trato de dar a conocer los últimos avances tecnológicos con el objetivo de fomentar la innovación en las empresas, para que nuestro país sea cada vez más innovador.

Tras un año de trabajo he pensado que podía ser buen momento para evolucionar el proyecto, de forma que tal y como he hecho en otras ocasiones en los últimos años he decidido recurrir al crowdfunding para apoyarme en una comunidad que me ayude a conseguir los objetivos propuestos. La campaña está en marcha desde hace un par de días en la plataforma Verkami y tiene como principal objetivo lograr los recursos necesarios para publicar el libro Futurizable con los principales artículos publicados en la newsletter, que voy a actualizar y ampliar para ofrecer un libro que sirva para tener una visión lo más amplia posible sobre el estado de la innovación tecnológica a nivel mundial y qué podemos hacer en España para mejorar nuestra posición.

La campaña también tiene el objetivo de validar una idea que me hace bastante ilusión, comprobar si los lectores de la newsletter estarán interesados en colaborar para que este proyecto sea sostenible, de forma que pueda dedicarle más tiempo y recursos para asegurar la mayor calidad posible de los contenidos publicados cada semana. El reto es importante porque creo que hasta el momento no existen newsletters de pago en Español y al igual que cuando en 2005 decidí profesionalizar la gestión de Loogic, apenas había blogs en ese momento monetizando los contenidos, ahora me pongo en la misma situación pero con un formato diferente de contenido.

Por lo tanto de esta forma inicio mi séptima campaña de crowdfunding, tras hacer a nivel personal la del libro Emprender Ligero y posteriormente 5 campañas desde Loogic. Y aunque la experiencia haciendo campañas de crowdfunding ha sido muy positiva hasta el momento, sigo teniendo la gran incertidumbre de si lograré al apoyo de la comunidad para poder desarrollar con éxito este nuevo proyecto. Por eso recurro a vosotros, para que me ayudéis a hacer posible este nuevo reto de escribir el libro Futurizable sobre el futuro de los negocios y para ello busco vuestra colaboración a través de la campaña de crowdfunding que acabo de poner en marcha.