Alicante acoge la sexta edición del congreso de marketing eemeeting

eemeeting es un Congreso de Marketing organizado por la escuela de negocios EEME y se celebrará en el Palacio de Congresos de Alicante el próximo 17 de febrero, reuniendo a una docena de ponentes.

La ciudad de Alicante vuelve a congregar a un destacado elenco de profesionales del sector del marketing y la gestión en la sexta edición del congreso de marketing eemeeting, que convoca anualmente la escuela de negocios EEME, con sede en la capital alicantina. En esta ocasión, la cita cuenta con una docena de ponentes que darán buena cuenta de la actualidad del sector, como Jesús Alonso, fundador de Restaurantes.com; Alfonso García-Valenzuela, Director General “Brand Experience Studio” en PRISA; o Philippe González, Head of Digital de AMC Networks International (Iberia y Latam).

Una de las novedades de esta sexta edición es la inauguración de la denominada Zona Dreemer, donde tendrán cabida en el panel de ponencias los titulados de la propia escuela de negocios organizadora del evento. En esta primera ocasión serán Cristina Jover, Communications and Brand Manager en PcComponentes, e Isabel María Sánchez, Strategy Marketing Manager en PcComponentes, quienes compartirán su experiencia profesional con el auditorio.

Hello Media Group y Mr Jeff, galardonados con los premios EEME 2017

Durante el congreso de marketing eemeeting se procederá a la entrega de los III Premios EEME, que la Escuela Europea de Marketing y Empresa concede con carácter anual, siendo en esta última edición los siguientes galardonados: Hello Media Group, compañía que ofrece soluciones integradas de marketing y comunicación, ha sido distinguida con el Premio EEME Empresa y Mr Jeff, app que ofrece un servicio de tintorería online, por su parte con el Premio EEME StartUp. Los premios EEME se completan con la entrega del Premio DREEMER, que se concede al proyecto presentado por un alumno de programa de máster de la propia escuela de negocios a criterio de un jurado compuesto, en esta ocasión, por profesionales de las principales agencias de marketing alicantinas.

El panel de ponentes del VI Congreso de Marketing eemeeting está compuesto por:

Jesús Alonso, Founder & Chief Sales Officer en Restaurantes.com

Lola Buendía, Digital Communication Manager en hosteltur.com

Alfonso García-Valenzuela, Director General “Brand Experience Studio” en PRISA

Philippe González, Head of Digital de AMC Networks International (Iberia y Latam)

Edgar Martín-Blas, CEO & VR Creative Director en New Horizons VR

Fátima Martínez, Directora ejecutiva en SM Fidelity Management

Rafa Navarro, Co-Founder en PlayFilm

Raquel Valero, Co-Founder & CEO en PlayFilm

Eloi Gómez, CEO en Mr Jeff

Aarón Rodríguez, CMO en Mr Jeff

Cristina Jover, Communications and Brand Manager en PcComponentes

Isabel María Sánchez, Strategy Marketing Manager en PcComponentes

El congreso estará conducido por Clara Soler, Social Media Strategist en Elogia, agencia de marketing digital especializada en ecommerce marketing.