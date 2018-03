Cómo montar una startup con tu hermano

En España tenemos algunos casos de ejemplo de startups en las que en el equipo fundador hay hermanos, como por ejemplo Idealista. Incidiendo en la temática de turismo de la que he hablado esta semana, traigo una entrevista realizada al alemán Johannes Siebers, CEO del portal de alquileres vacacionales Holidu

Johannes decidió poner en marcha el proyecto con su hermano Michael en el año 2014, cuando ya existían multitud de ofertas online para localizar alquileres de vacaciones. Como suele suceder, hay una experiencia personal detrás de este tipo de iniciativas: Johannes quería irse de vacaciones a Portugal con sus amigos y no le gustaron las herramientas que se encontró para buscar alquiler.

Actualmente Holidu compara ocho millones de alquileres vacacionales de 320 proveedores en todo el mundo. Los usuarios pueden así encontrar todos los alquileres en una misma plataforma y además del mejor precio disponible. Lo más interesante es que detrás del buscador hay una tecnología propia que es la clave diferencial del proyecto que incluye Inteligencia Artificial. Por cierto, Johannes nos confirma que Mallorca sigue siendo uno de los destinos preferidos de los alemanes para sus vacaciones.

Loogic: ¿Qué es lo que hace Holidu diferente de otras plataformas de búsqueda de alquiler vacacional?

Johannes: Una de las problemáticas de un agregador de ofertas es evitar los duplicidades. Como las casas de alquiler no tienen una identificación única como pasa por ejemplo con los vuelos, hemos desarrollado una tecnología propia que nos permite comparar las imágenes de las viviendas y automatizar los descartes de duplicados, incluso cuando las fotos no son exáctamente las mismas o están hechas desde distintos ángulos.

En segundo lugar, tenemos un motor de inteligencia artificial (IA) que en tiempo real es capaz de identificar el tipo de alquiler que está buscando el usuario y depurar los siguientes resultados para adecuar la oferta al cliente.

¿Significa que las IA van a sustituir al personal de las agencias de viajes?

No lo creo, al menos no completamente. De hecho muchos usuarios nos llaman para pedirnos consejo. Hay muchas personas que buscan cosas especiales que es complicado localizar de forma automática. De hecho tenemos un equipo al que llamamos “Customer Happiness” para este tipo de casos en los que se requiere atención personalizada. Lo que sí es cierto que la contratación de un alquiler vacacional online es un sector que no para de crecer.

Vayamos a lo que nos ha traído hasta aquí, ¿cómo es fundar una empresa con tu hermano?

La clave está en la comunicación. Para nosotros es una gran ventaja porque nos comunicamos de forma rápida y eficaz. Por supuesto que hay discusiones, pero primero somos hermanos, así que con quién mejor para trabajar.

¿Tenéis roles diferentes en la empresa o compartís la dirección?

Es muy útil tener áreas de responsabilidad claras en la puesta en marcha de una startup. Aunque decidimos estudiar dos cosas muy distintas, yo me decanté por los negocios y Michael por la informática, teníamos en mente que ambas podrían combinarse muy bien más tarde. Por muy diversos que sean nuestros intereses y áreas de especialización, nos complementamos perfectamente a nivel empresarial.

Las competencias se dividen de la siguiente manera: Yo [Johannes] como CEO y responsable de todos los aspectos del desarrollo de negocio, finanzas y relaciones públicas y marketing en la compañía. Como CTO, Michael es responsable del equipo de tecnología, la infraestructura técnica, la inteligencia de negocio y la gestión técnica del producto. Los dos hermanos somos conjuntamente corresponsables de la dirección estratégica de la empresa, por ejemplo la puesta en marcha del plan de internacionalización que hemos lanzado en mercados no europeos como Australia y Brasil.

Contáis con inversión de capital, ¿alguna vez un inversor se ha echado atrás por ser dos hermanos tras el proyecto?

Hasta ahora no ha sido un tema en nuestras conversaciones con inversores. Aunque fundar una empresa con un hermano, un familiar o con tu pareja no es la norma, tampoco es poco común. Los inversores entienden que la fuerte unión emocional puede traer muchas ventajas en un contexto donde el panorama cambia rápidamente. Una de nuestras grandes ventajas es la gran complementariedad de nuestras fortalezas y zonas de especialización.

Y una curiosidad, ¿os vais de vacaciones a la vez o se queda siempre uno “de guardia”?

Si, viajamos muchas veces juntos, en grupo y con toda la familia. Por lo menos una vez al año alquilamos una casa de vacaciones para pasar unos días, Mallorca cómo no, es uno de nuestros destinos favoritos. Es una tradición, con la cual surgio justo la idea de Holidu. Aunque no es fácil dejar de echar un ojo al email de vez en cuando, confiamos en nuestro equipo.