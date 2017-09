Como mejorar la gestión financiera de tu empresa

Hoy que estamos en el evento Smart Money Madrid 2017 hablando con inversores y startups, y viendo como las startups presentan sus proyectos a los inversores, es un buen momento para hablar de la financiación de las empresas, en términos un poco más generales.

Siempre hemos mantenido que el mejor inversor es aquél que no se necesita, o bien que los mejores inversores son los clientes. La realidad es que no toda empresa, no toda pyme, necesita un inversor. Los autónomos además, tampoco buscan un inversor, pero esto no significa que no tengan que preocuparse de la financiación, sobre todo de la tesorería.

La mayor parte de las empresas, de los negocios, muere por la tesorería, no por falta de recursos o porque el negocio no sea bueno o no crezca, etc., sino porque no pueden hacer frente a los pagos cuando deben hacerlo, a pesar de tener entre manos un negocio viable, e incluso invertible.

Para ayudar a la gestión financiera nos hemos encontrado con una guía ebook “Claves para mejorar la gestión financiera de tu empresa”, que seguro resultará muy interesante a multitud de empresas, pymes y autónomos.

El índice de esta guía es la siguiente:

¿Cuál es el procedimiento básico para solicitar financiación para una PYME?: la financiación bancaria es una buena opción para la gran mayoría de las empresas, pero es necesario cumplir algunos requisitos para que los bancos se fíen de nosotros.

Principales tipos de préstamos para autónomos: De los microcréditos o créditos rápidos al crowdfunding, un repaso de las opciones más a mano para los autónomos.

¿En qué consisten los préstamos ICO?: Cómo funcionan los créditos ICO, intereses, vencimientos, requisitos. internacionalización, exportación…

Acceso a financiación de inversores privados: un repaso a las opciones para una startup que está pensando en el capital privado para hacer crecer su negocio.

Renting: financiación sin endeudamiento: una modalidad de financiación muy interesante y que muchas empresas y negocios no se plantean simplemente por desconocimiento. Se trata de una herramienta de gran utilidad que recomiendo estudiar.

¿Cómo debe ser la relación y comunicación de los autónomos y PYMES con los bancos?