¿Tenemos nuestra propia tienda online pero no conseguimos el flujo de clientes que deseamos? ¿Hemos creado una página web pero es muy difícil encontrarla en los buscadores? Para que una web tenga la repercusión que buscamos, atraiga a potenciales clientes y resulte rentable, es importante tener en cuenta aspectos como la usabilidad o el diseño web, no solo el contenido. Si ponemos en práctica estos dos conceptos, conseguiremos que sea más atractiva y eficaz.

Mejorar la experiencia del usuario

Tanto la usabilidad como el diseño web tienen el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios que visiten una página. Esto es importante ya que lo que desea cualquier negocio o empresa es atraer a sus clientes. Por este motivo, vamos a ver algunos aspectos clave de cómo hacer una web rentable a través de la usabilidad y el diseño web.

La usabilidad es un concepto que se utiliza para designar a una página que es adecuada para el usuario final. Lo ideal es que el cliente entre en la web y de forma fácil y eficiente navegue por todos los contenidos que contiene. Para que esto ocurra, ver la información, los productos o, incluso, comprar tiene que ser algo sencillo. Tengamos en cuenta que los usuarios tienen prisa, por lo que necesitan que en la web todo se presente de una manera clara y accesible. Es mejor apostar por lo simple.

En cuanto al diseño es importante que este sea adecuado para que dé una impresión de profesionalidad. En caso de que esto no sea así, no generará confianza. Muchas páginas muestran colores estridentes y un contenido mal organizado. Esto hace que los clientes huyan y que busquen otras alternativas.

Sin embargo, no solo esto es importante, sino que también hay que prestarle atención al desarrollo web. Si la página no cuenta con un código estándar es muy posible que los buscadores no logren indexarla. Además de esto, es necesario realizar un trabajo de SEO para conseguir un buen posicionamiento. Sin esto, los clientes no encontrarán nuestra web.

Tener una buena estrategia de marketing digital

Todo lo que hemos señalado puede ser difícil de aplicar si no contamos con los conocimientos necesarios. Por eso, existen agencias de diseño web y marketing digital como Estudi ZUK que está en Barcelona y que se centra, de manera exclusiva, en hacer crecer a sus clientes a través de la usabilidad, el diseño web y una buena estrategia de marketing, pero, sobre todo, implicandose al máximo y personalizando cada proyecto.

Crear una página web es relativamente sencillo, sin embargo, en el momento en el que representa a nuestro negocio es importante prestar atención a los conceptos que ya hemos mencionado. Nuestro objetivo es que la web represente a nuestra empresa, que sepa transmitir sus valores y que los clientes tengan todo lo que necesiten a su alcance para encontrar lo que están buscando con facilidad. Por todo esto, la usabilidad y el diseño web pueden marcar la diferencia entre una web que funciona de otra que no.