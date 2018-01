Comercios electrónicos de (súper) nicho: caso Sekano Triops

Hoy no traigo un nuevo negocio online, al contrario, lleva muchos años en marcha. Pero merece la pena echarle un vistazo como ejemplo de comercio electrónico de súper nicho. Existen y son rentables. Es cierto que no para montar un negocio con un montón de gente contratada, no, más bien es todo lo contrario, son negocios online para vivir de lo que a uno le gusta, sin crecer, pero sin que te pisen el pie cada dos por tres, y sin la amenaza de los gigantes.

Conozco a Federico desde siempre y tiene una habilidad innata con las plantas y los animales, y él es el creador de la tienda online Sekano Triops, el mayor criador de Triops cancriformis de toda Europa, y que vende a particulares y profesionales en España, Italia, Reino Unido…

Triops cancriformis es un crustáceo que puede alcanzar los 10cm de longitud. Ojo, no es cualquier triops, porque hay una especie invasora, el Triops longicaudatus, que está prohibida en España desde 2013 por ser considerada especie invasora. De hecho el pasado diciembre en Navarra hubo denuncias contra jugueterías que vendían huevos de esta especie de Triops.

El negocio consiste en criar los Triops, y vender los huevos desecados junto con tierra para que cualquiera en su casa en una pequeña pecera los pueda criar. Así de sencillo. Algunas jugueteras lo tratan como productos para niños o juguetes de Ciencia con el reclamo de que son unos animales que llevan 220 millones de años en la Tierra (ostentan el record de permanencia), o que son de la época de los dinosaurios. Pero como dice Federico, Sekano Triops no vende juguetes, vende Triops como el que vende peces, que no es lo mismo.

Sekano Triops empezó comprandole los huevos a un biologo austriaco (Dr. Erich Eder) pero dejó de venderlos y tuvo que aprender a criarlos con la última partida que le compró. Con el tiempo ha llegado a producir lo suficiente como para vender más de 300 kilos al año, todo online, aparte de lo que vende de forma directa a profesionales y a alguna juguetera internacional.

Un aspecto interesante de este negocio es que la cría de los Triops la lleva a cabo tan sólo durante 5 meses al año por cuestiones climatológicas de ubicación de Sekano y el resto del tiempo puede dedicarse a otras cosas.