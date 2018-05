Entrevistamos a Gonzalo Galindo director de CEMEX Ventures

En Loogic os hemos hablado en varias ocasiones del trabajo que realiza la empresa CEMEX en relación con su actividad de innovación abierta a través de la inversión en startups del sector de la construcción. Para conocer mejor en qué consiste CEMEX Ventures y las oportunidades que ofrece a las startups hemos realizado la siguiente entrevista a su director Gonzalo Galindo.

¿Cómo surge la idea de crear CEMEX Ventures? ¿Por qué una empresa tan importante como CEMEX decide interesarse por colaborar con las startups?

CEMEX Ventures nace con el encargo de convertirse en el vehículo que acerque las nuevas ideas, tendencias y proyectos del ecosistema de la construcción a CEMEX y adicionalmente, participar en la resolución de los principales desafíos de nuestra industria. Esta nueva unidad de negocio surge con la premisa de convertirse en un programa de innovación abierto en el que se impliquen y convivan startups, emprendedores y universidades entre otros actores. Se constituye como un Capital de Riesgo Corporativo que opera a nivel global.

Este sector históricamente ha contado con cifras pobres en inversión tecnológica, así como con bajos niveles de productividad y rentabilidad. En los últimos años sólo algunas empresas del sector hemos comenzado a trabajar en eficientar la industria de la construcción. Este esfuerzo está siendo fundamental y sin él, el comienzo de una transformación en nuestra industria no sería posible.

Sin embargo, desde CEMEX Ventures creemos que para conseguir cambios profundos y rápidos es necesario invitar a colaborar a nuevos actores como lo son las startups, quienes pueden aportar nuevos enfoques a nuestra industria. CEMEX Ventures nace para apoyar y trabajar conjuntamente con aquellos emprendedores interesados en disrumpir el ecosistema de la construcción.

¿En qué consiste tu trabajo como dire​ctor de CEMEX Ventures? ¿Puedes hablarnos del equipo que trabaja contigo en esta iniciativa?

Mi función en CEMEX Ventures consiste en analizar oportunidades y tendencias en el ecosistema de la construcción, cerrar inversiones y ser el nexo con nuestra matriz, CEMEX. Creo que la experiencia adquirida en CEMEX en las diferentes geografías en las que trabajé en los últimos casi 20 años, me han ayudado a situarme como Director de esta unidad de negocio, además de mi experiencia en la industria y una gran capacidad de adaptación al cambio.

Estas funciones son adicionales a una muy importante, marcar el rumbo de un equipo multidisciplinar, que combina diversas fortalezas en el mundo del emprendimiento, venturing, tecnología y por supuesto, construcción. Parte de la plantilla viene de CEMEX aportando la visión de la industria y agilizando el flujo con la matriz. El resto de los compañeros aportan experiencia en diversas áreas, con una visión renovada del ecosistema en el que operamos.

¿Qué hace diferente a CEMEX Ventures de otras iniciativas de innovación abierta y corporate ventures?

CEMEX Ventures ha sido el primer fondo de Capital de Riesgo Corporativo enfocado puramente en el ecosistema de la construcción. Nuestro valor diferencial es el amplio y profundo conocimiento de la industria de la construcción y el acceso que tenemos a los actores estratégicos en la misma. Por otra parte, contamos con presencia en más de 50 países y una filosofía que nos permite trabajar en perfectas condiciones de manera descentralizada.

Algunos de nuestros clientes y competidores están empezando a moverse en este sentido, quizá no tan agresivamente como nosotros, pero eventualmente estarán ahí. Lo cual es bueno, entre más ojos, más probabilidad de encontrar soluciones que impulsen esta industria, situándola al nivel de otras industrias como la automovilística o la banca.

¿Cuál ha sido el mayor éxito de CEMEX Ventures hasta el momento? ¿Y puedes hablarnos de algo que no haya funcionado tal y como esperabais?

En nuestros inicios invertimos mucho tiempo estudiando las oportunidades y puntos de dolor de la industria de la construcción. Hicimos un análisis muy riguroso y detallado para poder definir nuestros focos de inversión, que son los que creemos que van a cambiar la industria. Este análisis tan exhaustivo se ha entrelazado con diferentes procesos que nos han permitido explorar, estudiar y entender el ecosistema a través de una red férrea de contactos y de ideas y proyectos puestos en marcha. Como resultado de todo ello hemos explorado alrededor de 2.500 startups y lanzado Startup Competition 2018, nuestro segundo desafío de Startups con alcance global tras el éxito de la primera Competición, que finalizaba con dos inversiones. Tras la suma de todos los esfuerzos, acabamos de cerrar nuestra cuarta inversión.

Lanzando tres competiciones internas, también hemos puesto en alza el talento interno de CEMEX e indagado el carácter disruptivo de los miles de trabajadores. Los resultados de la última aún continúan evaluándose mientras que seguimos trabajando en la incubación y aceleración de los proyectos ganadores de las llamadas previas.

No podemos afirmar que hemos encontrado cosas que no han funcionado como esperábamos ya que hemos entrado en este mundo del Capital Riesgo Corporativo sin sesgos ni preconcepciones. Algo que no esperábamos era encontrar a emprendedores que no buscan financiamiento, si no que valoran más el acceso a nuestra red de contactos estratégicos y posicionamiento en la cadena de valor. Como aprendizaje, viramos nuestra estrategia y además de financiamiento y mentorización, mejoramos nuestra oferta a emprendedores mediante el acceso nuestras infraestructuras y a una red de clientes estratégicos en la industria de la construcción.

¿De qué manera tenéis previsto trabajar con las startups con las que trabajáis para que tanto CEMEX como la startup pueda sacar el máximo provecho a la colaboración?

Trabajamos con el objetivo de salir con una serie de productos y servicios que transformen la industria de la construcción y mediante los cuales los proyectos de construcción se hagan con menores costos, en mejor calidad y en menos tiempo acelerando la evolución de nuestra industria.

Para conseguir el máximo provecho, continuamos liderando un proceso de aprendizaje con muchos de nuestros clientes. Con los primeros análisis y tomas de contacto hemos entendido que hay que invertir para ganar, y el no hacerlo es parte del círculo vicioso que ha llevado a la industria de la construcción a bajos niveles de rendimiento.

Hay actores en esta industria que buscan simplemente reducir costos por el hecho de reducir costos. Sin embargo, hemos encontrado soluciones tecnológicas con numerosas startups que encajan perfectamente en la resolución de diferentes desafíos. El trabajar con estas startups significa invertir, e implica gastos adicionales en un primer momento, pero ahorrarán mucho en la manera en la que se lleva a cabo la construcción.

¿Puedes hablarnos de vuestros planes de futuro?

Seguiremos en continuo aprendizaje, estudiando qué tanto avanzó la industria en este año, si las áreas de oportunidad que detectamos siguen siendo los mismas o algo ha cambiado, en función de eso volveremos a seguir buscando oportunidades de inversión.

Continuaremos analizando las tecnologías y tendencias más punteras y su aplicación al mundo de la construcción. Además de explorar en detalle las propuestas de los emprendedores que apliquen a la Startup Competition 2018. Creo que en el corto y medio plazo vamos a ver un gran avance en la construcción modular, nuevos y mejores materiales además de una revolución en la cadena de suministros de la construcción. Queremos liderar todo este proceso de cambio haciendo que CEMEX continúe impulsando la revolución de la construcción.