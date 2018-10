C-VoUCHER invertirá 4,2 millones de euros para fomentar la economía circular

C-VoUCHER, primera iniciativa europea financiada por la Comisión Europea en adoptar la economía circular para transformar cadenas de valor lineales que acaban en desperdicios en modelos circulares sostenibles, distribuirá un total de 4,2 millones de euros a pymes a través de cuatro convocatorias.

Primera convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre

La primera de estas convocatorias, ya abierta, está dirigida a empresas interesadas en participar en un Programa Circular (un programa de aceleración en economía circular) que ofrece a las pymes seleccionadas hasta 60.000 euros para que creen y diseñen soluciones circulares (productos o servicios nuevos y circulares) utilizando metodologías de pensamiento de diseño e implementando nuevas tecnologías como blockchain, IoT, BigData…



Durante la primera convocatoria del Programa Circular, se seleccionarán 12 pymes que serán invitadas a un evento, el “Prototype-athon”, que tendrá lugar en enero de 2019. Después del evento, las seis pymes que más destaquen participarán en el Programa Circular de nueve meses.



Las pymes interesadas en diseñar soluciones circulares deben pertenecer a los verticales: salud, agroalimentación, manufactura, industria marítima o textil. Las solicitudes se presentan directamente en C-VoUCHER, con fecha límite el 30 de noviembre.

Un proyecto continuo: Adopter SME

Tras esta primera cita con las pymes, el proyecto continúa con ‘Adopter SME’ (Pymes Adoptantes), una segunda convocatoria orientada a adoptar a las empresas más innovadoras que obtendrán hasta 15.000 euros para definir planes de viabilidad. Estas estrategias les permitirán implementar las soluciones circulares desarrolladas durante el Programa Circular de aceleración en sus procesos, y serán creadas con diseñadores asignados específicamente para cada proyecto durante tres meses.



4,2 millones para 66 pymes europeas

Serán en total 66 las pymes europeas que se beneficiarán de las convocatorias de C-VoUCHER (dos de Programa Circular y dos de ‘Adopter SME’).



Este programa ofrece varios servicios para los beneficiarios: diseñadores profesionales escogidos especialmente para cada proyecto, expertos mentores de negocios, financiación para implementar nuevas tecnologías y futuras oportunidades de financiación tanto pública como privada.



Además, se estimulará a las pymes a crear soluciones circulares innovadoras mediante el uso de tecnologías digitales, híbridas e ingenieras en las siguientes industrias: agroalimentaria, en colaboración con Arla; manufacturera, en colaboración con MADE; marítima, en colaboración con Green Ship of the Future; textil, en colaboración con Lifestyle and Design Cluster, y sanitaria, en colaboración con Neuca.



El proyecto también repartirá un total de 6 millones de euros de financiación complementaria para las pymes seleccionadas proporcionada por inversores privados y públicos. También se creará un “Kit de diseño circular para regiones”, con el objetivo de implementar la metodología desarrollada en otras regiones de la Unión Europea.



El consorcio de C-VoUCHER está formado por 13 socios de seis países europeos (Polonia, Francia, España, Dinamarca, Rumanía y Suecia): FundingBox Accelerator, BLUMORPHO, NEUCA S.A., Foreningen MADE, Lifestyle and Design Cluster, Danmarks Tekniske Universitet, FundingBox Communities, Axencia Galega de Innovación, Agencja Rozwoju Mazowsza Spolka Akcyjna, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, SYSTEM@TIC PARIS REGION, Tillväxtverket y Trekantområdet Denmark.



Para más informacion visita: C-VoUCHER.com