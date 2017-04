La Startup que quiere cambiar la educación de los niños, en casa y en el colegio

Así nos cuenta Nacho Parra, fundador de Blue Planet Tales, cómo surge su proyecto enfocado al mundo de la educación: Blue Planet Tales nace de una “conversación” de miradas con una niña de 2 años. Ella tenía una revista en sus manos y creía que era un iPad sin botones que no funcionaba. Y me lo hizo saber, pero también me estaba diciendo otras cosas. Los niños de hoy no son como los niños de ayer. Ha cambiado su entorno y han cambiado sus necesidades. Y pensamos que era buen momento para que también cambiara su educación. O la forma en que afrontan esa educación. Así que decidimos transformar los momentos más importantes de la historia de Tierra y el Ser Humano en cuentos interactivos que se consumieran en esos trastos tecnológicos que tanto les gustan.

El descubrimiento de América, el viaje a la Luna, la extinción de los dinosaurios, la construcción de las pirámides… Narrados en forma de aventura, ilustrados por grandes artistas, con animaciones, preguntas y respuestas, diferentes idiomas y locutados por actrices profesionales. Primero desarrollaron un MPV sirvió para testear el concepto y el producto.

Y la acogida fue mejor de lo que esperábamos. De ahí en adelante el sufrimiento y las alegrías de cualquier startup. Hacer la primera ronda de financiación, crear un motor para hacerlo escalable, crecer paso a paso, cerrar la segunda ronda, diversificar, internacionalizarse… Y ahora buscando capital y algún socio del sector para poder dar el salto y crecer exponencialmente en productos, mercados y canales de distribución. Tenemos una capacidad enorme para crecer y para mejorar la educación de los niños. Algo que es bueno para los inversores y para la sociedad.