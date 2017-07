Entrando de lleno en Blockchain

Estamos realizando el evento Blockchain Day 1 en Madrid y quería compartir con vosotros algunas ideas sobre todo lo que está sucediendo en relación con esta tecnología y el impacto que va a tener en el mundo del emprendimiento y las startups.

Mi primer contacto con Blockchain o más bien con Bitcoin, comenzó en 2013 cuando me llegaron algunas noticias de emprendedores españoles que estaban haciendo cosas con Bitcoin y decidí publicar sobre ello en Loogic. A raíz de esto, al ser uno de los primeros medios de información que trataba esta tecnología, Jesús Pérez que ahora es director de la Asociación Española de Fintech, me pidió realizar una charla sobre este tema en el evento Finance Day. Para ello me tuve que documentar muchísimo y me atrajo enormemente este tema por las grandes posibilidades que vislumbraba para el futuro la posibilidad del nacimiento del dinero digital. Como para mi la mejor forma de aprender sobre algo es escribir sobre ello, me decidí a poner en marcha el blog Minimacoin y realizar un curso online donde explicaba todo lo que había aprendido al respecto. También a raíz de todo esto organizamos desde Iniciador un evento específico donde presentamos algunas de las startups que se estaban poniendo en marcha en esos momentos con la tecnología de Bitcoin como base.

Pero a principios de 2014 todo cambió, porque se produjeron multitud de ataques a las aplicaciones y proyectos relacionados con Bitcoin, sobre todo a los exchanges, por lo que en ese momento me di cuenta que el tema era muchísimo más complejo de lo que había imaginado y que para poder meterse a crear negocios sobre esta tecnología era necesario tener un gran conocimiento de programación y sobre todo de seguridad informática. Así que muy a mi pesar decidí dejar el tema y concentrarme en el crowdfunding donde también veía muchas posibilidades de futuro.

Lo que en este tiempo no dejé de hacer fue leer mucho sobre el tema, por lo que poco a poco iba descubriendo las iniciativas que se estaban realizando con Blockchain como base, sobre todo el nacimiento de Ethereum y la invención de los smart contracts. Entonces retomé el tema de escribir sobre ello y hace poco le dediqué una newsletter de Futurizable.

Entonces casi sin buscarlo, fueron surgiendo posibilidades para colaborar en proyectos dedicados a Blockchain y aquí estamos en el evento Blockchain Day 1 para presentarlo. El primero de esos proyectos es dws.io en el que he entrado gracias a mi amigo Mariano Torrecilla, que se ha unido a un equipo técnico muy potente, que está desarrollando utilidades sobre blockchain de las que espero poder hablaros dentro de poco.

Para mi Blockchain ofrece dos grandes oportunidades para los emprendedores y las startups, por un lado gracias a su propia concepción y especialmente a los aspectos relacionados con la seguridad, Blockchain lleva asociado un modelo de negocio en sí mismo, por lo tanto las nuevas startups que decidan utilizar esta tecnología no tienen que inventarse el modelo de negocio porque lo lleva implícito. Y por otro lado la evolución de blockchain ha permitido el desarrollo de iniciativas como los contratos inteligentes que a su vez han permitido inventar una nueva forma de financiar las startups, las llamadas ICO’s de las que os hemos hablado varias veces por aquí en los últimos meses.

Por lo tanto Blockchain y todas las iniciativas que están surgiendo para desarrollar esta tecnología, se presenta como una gran oportunidad para todos aquellos emprendedores que tengan ideas en las que resulten de utilidad el modelo descentralizado que permite construir esta tecnología.