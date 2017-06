Si te interesa blockchain te gustará participar en este evento

Desde el año 2013 vengo siguiendo la evolución del fenómeno Bitcoin, especialmente por las posibilidades que ofrece de cara a la puesta en marcha de nuevos negocios por parte de emprendedores. Es por eso que en ese momento puse en marcha un blog dedicado al tema y organicé desde Iniciador un evento para debatir de las posibilidades que ofrecía para la puesta en marcha de nuevas startups. Pero en 2014 me di cuenta de que era un tema demasiado complejo a nivel de seguridad como para que yo pusiese aportar algo de valor en ese momento. Ha sido en 2017 a partir del desarrollo de nuevos proyectos basados en blockchain, como Ethereum y el nacimiento de una nueva forma de financiar las startups a través de las ICO’s donde he vuelto a retomar el interés por el tema y he visto que ahora si que puedo aportar valor en este ámbito porque muchas de estas empresas que ahora se están poniendo en marcha utilizando esta novedosa tecnología, van a necesitar darse a conocer y desarrollar su negocio como cualquier otra startup.

Es por todo esto por lo que he decidido colaborar con mi socio y amigo Mariano Torrecilla en la puesta en marcha del evento Blockchain Day 1, con el objetivo de crear un punto de encuentro para todos aquellos interesados por esta tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios, especialmente en el ámbito de las startups que es lo que nosotros conocemos, pero igualmente con aplicaciones importantes en grandes empresas, instituciones e inversores.

La idea del evento Blockchain Day 1 es realizar una primera convocatoria el lunes día 10/7/17 en Madrid. Por ahora estamos en fase de validación de la idea por lo que os invitamos a apuntaros a través del formulario que hemos preparado, en base a la acogida que tenga el evento vamos a preparar todo lo relativo a las charlas de presentaciones de proyectos y la comida de networking con todos los asistentes. Así que ya sabes, si estás interesado en todo lo que tiene que ver blockchain, las ICOs, las crowdsales, Bitcoin, Ethereum y las criptomonedas en general, te recomiendo participar en este evento:

Blockchain Day 1 “La próxima revolución tecnológica se llama blockchain y tú puedes formar parte de ella“