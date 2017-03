Se buscan profesionales de Big Data

Desde portal de empleo especializado en tecnología Ticjob nos hacen llegar un estudio sobre el perfil de los profesionales de Big Data que buscan las empresas y os lo compartimos a continuación:

En la actualidad, la demanda de perfiles expertos en Big Data es una de las que más crece, y se prevé que lo siga haciendo en los próximos años. Las empresas buscan a profesionales altamente cualificados y con experiencia, capaces de dominar herramientas y tecnologías especializadas que faciliten la toma de decisiones. Actualmente, las empresas manejan enormes cantidades de datos que bien tratados proporcionan un mayor beneficio al permitirles afinar sus acciones y sacar más partido a sus ventas.

La escuela de negocio MSMK – Madrid School of Marketing y Ticjob, portal de empleo especializado en tecnología, llevan varios años convencidos de ello y trabajando en acciones conjuntas para facilitar a ambas partes, candidatos y empresas, acercarse y encontrar la mejor oferta y perfil posibles según sus intereses y necesidades. Este año, y con motivo de la próxima feria de empleo `Big Data Talent´ y el fórum `Big Data to Action 2017´ que se celebrarán el próximo 5 de abril en Madrid, Ticjob ha analizado el perfil Big Data más buscado por las empresas.

EL PERFIL BIG DATA MÁS SOLICITADO POR LAS EMPRESAS

Los profesionales de Big Data requieren unas capacidades y conocimientos concretos, habilidades técnicas y analíticas. En cuanto a las más técnicas, relacionadas con el conocimiento de ciertas herramientas que los profesionales deben manejar en cada momento, las más solicitadas por las empresas son: Hadoop, Java, Cassandra, MongoDB, Kafka, Python, Spark, R, SAS y Hive.

Además, el Big Data requiere una serie de habilidades analíticas alrededor del modelo predictivo, minería de datos, procesamiento del lenguaje natural, análisis del contenido en redes sociales o análisis de los sentimientos.

En cuanto a experiencia solicitada, el 50% de las ofertas publicadas durante el primer trimestre de 2017 solicitan una experiencia de más de 2 años, el 24% de más de 5 años y el 26% restante de menos de 2 años.

Los salarios dependen de la experiencia. El estudio realizado arroja que los perfiles senior, con más de 5 años de experiencia, tienen salarios por encima de los 45.000€ brutos anuales, los perfiles con entre 2 y 5 años entre 24.000€ y 40.000€, y los perfiles junior con menos de 2 años, entre 16.000€ y 24.000€.

Las empresas que buscan este tipo de perfiles son en su mayoría grandes empresas del sector TIC y consultoras, destacando en estos primeros meses del año por el número de ofertas publicadas Everis, Indra, Aderen, Ioon, Gfi, Telefónica y A3Data.

DATA TALENT, CITA CLAVE PARA LA CAPTACIÓN DE TALENTO

El próximo 5 de abril se celebra el Big Data to Action 2017, la segunda edición del foro orientado a los profesionales de Big Data, Business Analytics y Business Intelligence. Organizado por MSMK – Madrid School of Marketing, el evento es punto de encuentro de referencia dentro del mundo del Big Data y Analytics, que están redefiniendo a tiempo real el contexto empresarial y tecnológico. Como patrocinadores participan SAS, KONE, Innova – tsn, Conento, Informa, everis, IBM, Minsait by Indra, Ticjob.es y BEEVA. Y colaboran Referencia2, Leadership & Management School y Ticketea. Como media partner figuran RRHH Digital, InfoRetail, Economía Digital y Alto Directivo.

En paralelo al evento se celebra el Data Talent, que se organiza con la colaboración de Ticjob.es. Las empresas participantes tendrán la oportunidad de identificar a los candidatos que se convertirán en un activo clave en su organización, y los interesados podrán establecer un contacto directo y personalizado con los empleadores que están dinamizando el mercado laboral. Tendrán cabida desde perfiles especializados en negocio como Data Analyst, Data Miner, Data Steward, Analytics Manager, Business Manager, etc.; hasta perfiles técnicos como Data Scientist, Programmer, Big Data Architect, Hadoop Developer, Database Administrator, Datawarehouse Manager, Project Manager, etc.

Entre otras, participarán BBVA, Logista, AXA, Kernel, Innova-tsn, Minsait by Indra, Informa, Conento, everis, Kone o el Instituto de Ingeniería del Conocimiento.

La asistencia al Big Data to Action 2017 y al Data Talent es gratuita hasta completar aforo y ya está disponible la reserva a través de la web del evento, así como en la plataforma de venta de entradas Ticketea. Se podrá seguir toda la actividad relacionada con el evento Big Data to Action 2017 a través del hashtag #BDTA17.