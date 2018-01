La próxima Bbooster Week será en Valencia

Se acerca la fecha de una nueva edición de la Bbooster Week que en esta ocasión se celebrará en Valencia del 5 al 8 de Marzo. En esta Bbooster Week las startups participantes podrán conseguir hasta 100.000 euros para desarrollar su negocio. El evento permitirá la selección e inversión de las mejores startups a nivel nacional e internacional que tengan menos de tres años de vida. En ediciones anteriores se ha invertido en startups como Signaturit, Beroomers, Iristrace, Zappiens, Tallerator, Converfit, Skitude o Fruitsapp que tras la inversión de Bbooster han logrado más de 10 millones de inversión.

La Bbooster Week, organizada por Bbooster Ventures y con el apoyo de Valencia Activa, está abierta a startups de internet y/o aplicaciones móviles, principalmente soluciones Saas y marketplaces, idealmente que estén en campos como inteligencia artificial o blockchain. Las startups deben tener ya tracción con facturación entre 10.000 y 100.000 euros al mes de manera recurrente y creciente. Del mismo modo, las startups participantes, además de la inversión si resultan ganadoras, recibirán la mejor ayuda para llegar a los grandes Corporates y Venture Capital de EEUU.

El evento consiste en que emprendedores e inversores conviven durante 4 días en el mismo espacio, en el que se realizan talleres, pruebas, y reuniones one to one, que permiten a unos y otros tener la información detallada de cómo de interesante es cada startup o inversor, para que puedan más allá de hacer negocios y conocerse para ver si encajan como socios. En la Bbooster Week de Valencia participarán entre 6 y 8 startups seleccionadas de entre todas las que concurran a la inscripción. El último día se elige la startup que recibirá hasta 100.000 euros de inversión además de los beneficios que conlleva pertenecer a las aceleradas de Bbooster Ventures.