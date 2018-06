Basicast.com, bienvenidos al centro de los libros

Los que me siguen muy de cerca pensarán que Basicast.com, mi proyecto personal, va dando tumbos de un lado a otro. Sí, no es una impresión, pero eso se llama ahora “pivotar” que queda mucho más elegante y mucho más lean.

El caso es que he estado experimentando con varias cosas para ver qué es lo que el público al que lograba llegar quería o qué le gustaba más. La conclusión, aparte de aprender un montón de cosas, es que puedo ofrecer diversos servicios alrededor del mundo del libro que pueden interesar a autores y lectores. La clave sigue estando en que “pueden interesar”, y eso quiere decir que algunos de los servicios que ahora mismo ofrece Basicast desaparecerán, y vendrán otros.

Eso es perfecto. No es un error, ni una falta de estrategia ni de foco, sino todo lo contrario. El foco son los libros. La estrategia son los libros. Y los servicios son y serán los que el público demande, así de sencillo (o de complicado). Yo lo veo como abrir una vía nueva en escalada o algo parecido (aunque no soy de escalada, soy más de senderismo). El objetivo está claro, seguir subiendo hasta llegar a la cima. El camino no lo sabemos, lo vamos construyendo con cada paso.

Uno de los servicios que arranqué a probar es el de promoción gratuita de libros a través de muestras descargables. Hoy son ya una veintena los autores independientes, autopublicados, que se han sumado a la iniciativa. Y espero que pronto sean las editoriales tradicionales las que soliciten este servicio sin coste para el autor o editorial.

Libros en papel

La eterna pregunta es por qué hasta el momento giro todo entorno a los libros en papel. Hay varios motivos, los dos fundamentales son por un lado que no estoy de acuerdo ni creo en el formato digital con DRM, y por otro lado porque ya existe una plataforma (y española) exclusivamente para venta de edición digital y no pretendo convertirme en su competencia, en todo caso todo lo contrario. Hay otras razones secundarias, pero este no es el momento ni el lugar para hablar de ellas.

El paso del tiempo y los cambios en el sector editorial tradicional llevarán a Basicast a ofrecer otros servicios más relacionados con el libro digital como la venta del propio libro. Sin embargo, salvo la venta de libros, el resto de servicios es independiente del formato del libro.

Servicios para escritores

Además de la promoción gratuita a través de muestras de los libros, ofrecemos la confección de marcapáginas promocionales personalizados, servicio de corrección de estilo, y búsqueda de ilustrador para portadas.

Servicios para ilustradores

Hay a quien le parece extraño que meta a los ilustradores dentro de mi plan y sin embargo tiene todo el sentido del mundo pues considero a los ilustradores como un subgrupo de autores con unas características claramente diferenciadas. Creo que los ilustradores son un conjunto de creadores a los que se les puede ofrecer muchas cosas. De momento busco ilustradores para crear una base de datos para conectar con escritores que necesiten una portada ilustrada, y espero que esa base de datos crezca lo suficiente como para crear un marketplace.

Servicios para lectores

Los más obvios son las librerías especializadas (Empresa, Fan, Cifi, Ciencias) que ya están en marcha con casi 12.000 títulos en stock de un total de 150.000 títulos que podemos servir en 48h si alguien nos los pide. Además estamos preparando un recomendador de libros automático, ofrecemos muestras gratuitas de novelas de nuevos autores, y pronto esperamos poder aportar algunas novedades más.

Automatización de tareas

Las opciones reales de negocio vienen dadas por la automatización y la escalabilidad de las actividades. Algunos de los servicios vinculados a un trabajo personal no son automatizables, pero otros sí lo son en distinto grado, y ese es el objetivo. Eso sí, no desperdiciar recursos en automatizar nada hasta que no esté probado que realmente debe ser como está planteado. Aquí se validan las hipótesis haciendo, y haciendo a mano. Y una vez que están confirmadas o ajustadas es cuando se automatizan.

Atención al cliente

Recuerdo los primeros días de una librería en el año 1985 que tenía que salir a la calle a buscar a los clientes. Literalmente. Años después tenía que echarlos a la hora del cierre porque si no el personal de la librería no podía irse a casa a descansar y se convirtió en la libraría de referencia de toda una provincia. Estoy convencido de que al cliente hay que atraerlo y darle servicio antes de que se convierta en cliente efectivo. Sé que tenemos unas importante limitaciones de recursos, pero hemos querido ofrecer atención al cliente incluso mediante teléfono y whatsapp porque consideramos que es importante la personalización y la rapidez.

El Equipo

Bien sé yo que sin equipo no se llega muy lejos. No por eso me resulta más fácil montar un equipo para mover todo esto. A veces hablo en primera persona del singular y otras en plural. Esa es la realidad, tengo equipo pero más limitado del que me gustaría y yo mismo lidero todas las actividades a su inicio al igual que un CEO debe conocer de primera mano todos los puestos de trabajo que hay en su empresa para saber realmente cuáles son las dificultades y las necesidades de cada uno.

La Tecnología

Esta es una de las partes que más me gusta. Yo me lo guiso y yo me lo como. La mejor manera de aprender de las necesidades técnicas de un proyecto que casi por su concepción requiere muchas métricas, análisis de datos, control de rendimientos, etc. Recursos de servidor, cacheados, CDN, cloud, tareas en segundo plano… De momento nada demasiado sofisticado porque no es necesario por tamaño (y hay que controlar el gasto), pero preparado para dar el salto en todos los aspectos en los que vaya haciendo falta.

Y este es el resumen del proyecto Basicast.com, al servicio del libro. Espero que os guste.