Banca Digital, ¿es posible? Probamos FerratumBank

Todos los bancos están avanzando en su digitalización. Menores costes operativos (menos sucursales físicas y por tanto menos personal), y más comodidad para una gran parte de los clientes son los dos motivos principales. Hay otros motivos como la entrada en juego en el sector financiero de las llamadas Fintech, startups que prometen ser más ágiles que los bancos para algunas de las actividades tradicionalmente reservadas a estos.

Las preguntas clave para los servicios móviles y que quiero analizar en mi opinión son dos:

Capacidad de sustituir una actividad en el mundo físico por una tarea digital, preferentemente móvil, de una manera más eficaz que de la forma tradicional.

Usabilidad de las herramientas digitales.

En esta línea de trabajo de los bancos, muchos de ellos permiten la creación de cuentas corrientes de manera completamente telemática, incluso a través de aplicación móvil. Aprovechando que hemos conocido a FerratumBank, y que se trata de un banco sujeto a las Normativas del Régimen de compensación de depositantes de 2015 con sede en Malta (Unión Europea), voy a hacer una revisión de uso de sus servicios, el alta de una cuenta corriente (cuenta bancaria de toda la vida, ya sabéis que en Loogic no hablamos de productos financieros ni de inversiones que no sean en startups).

En este caso es interesante como servicio digital que permite operar en toda la Unión Europea con una misma cuenta corriente multidivisa. Esto no es un servicio más, sino algo muy importante para muchos profesionales y expatriados temporales: no tener que disponer de una cuenta corriente en un banco local en cada país de Europa donde se trabaja.

Lo primero que he hecho es leer la información sobre el banco, sí, yo soy de los que se leen la letra pequeña. Debo decir que en este caso no había letra pequeña, toda la información está clara y accesible.

A continuación me he descargado la app utilizando el sistema push desde el navegador hacia mi teléfono móvil. Si no habéis probado nunca esta forma de instalar app móviles os lo recomiendo. Yo soy de los que cuando estoy con el ordenador dejo el móvil en otra habitación para evitar distracciones, así que me viene muy bien y es más cómodo que buscar la app en Google Play (soy de Android, tengo que compensar a mi socio iphonero).

Por cierto, que FerratumBank tiene servicio de atención al cliente por teléfono incluidos los domingos con un horario amplio. ¿Cuándo os ponéis a revisar vuestra actividad bancaria y facturas, los lunes o los fines de semana? Yo soy de los que lo hace en fin de semana, así que se agradece.

De hecho he probado también el servicio de atención al cliente porque he configurado erróneamente mi pin durante el alta y luego no he podido hacer la confirmación final. En total, con llamada al servicio de atención al cliente incluido he tardado una media hora en dar de alta la cuenta.

El proceso de alta de la cuenta incluye una videoconferencia con atención al cliente para realizar fotografías al DNI y verificar la identidad. Si todo va bien, y contestas rápido a las preguntas de la app, incluyendo la videoconferencia puedes tener la cuenta abierta en diez o quince minutos. Me intrigaba qué sistema iban a emplear para verificar la autenticidad del DNI, ya que conozco alguna empresa que vende el servicio de verificación automática, y en realidad es bastante sencillo con un operador, unas fotos al anverso y reverso del DNI, y unas fotos en las que se vean las dos posiciones del holograma incluido, todo con la guía del operador al que estás viendo tras una mesa.

He detectado algunas cosas a mejorar que son las siguientes

Los nombres de los campos de dirección cuando solicitan los datos para el envío de una tarjeta de débito están en inglés aunque yo he configurado el idioma español.

En el resumen de datos después de la confirmación de la videoconferencia, la fecha de caducidad del DNI aparece mal formateada.

Las condiciones de uso de la cuenta bancaria (términos y condiciones generales y la hoja informativa del depositante) están en inglés.

Pero sin desviarme del tema, ¿ha superado la app móvil la prueba de ofrecer un servicio digital eficaz para un servicio tradicionalmente presencial y tedioso? En mi opinión sí, ha superado la primera barrera. En cuanto a la segunda cuestión, la usabilidad de la app para que realmente tenga sentido y sea un facilitador real, tendría que usarla una temporada para dar un veredicto serio, pero me ha gustado que no parece una app de un banco, y eso ya tiene mérito.

La cuenta bancaria abierta tiene algunas limitaciones como que no puede tener cotitulares o no se pueden domiciliar recibos. Se trata de una cuenta para mover dinero, recibir y realizar pagos con la tarjeta asociada, pensada para viajeros y para amantes de la movilidad, y para esto cumple su propósito.

