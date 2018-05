B-Venture 2018, grandes inversores para tu startup

Ya está abierta la convocatoria de B-Venture 2018, la tercera edición de este congreso para startups, de los más importantes en cuanto a la búsqueda de financiación privada se refiere.

Inversores de la talla de Metxa, Adara, Seayaventures, Startuxplore, Join Capital, Idodiventurecapital, Big Ban, Booster Ventures, Antai Venture Builder, Emprendiza, Knowledge Investors y Faraday Venture Partners estarán observando a las startups seleccionadas en búsqueda de financiación.

Si quieres participar como startup no tienes mas que inscribirte antes del 15 de junio de 2018.

B-Venture es una iniciativa promovida por el diario EL CORREO cuyo objetivo es la aceleración de proyectos “innovadores” e “invertibles”, a los que se acompañará en su maduración, financiación y puesta en marcha. Este evento es ya una de las referencias del norte de España.

Se buscan 24 proyectos para su presentación dentro del marco de B-Venture que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre de 2018, en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Esta iniciativa se dirige tanto a proyectos que se encuentren en una etapa temprana de desarrollo (Early Stage) como a aquellos que estén más desarrollados (Growth) con las siguientes características:

Early Stage:

Proyectos constituidos legalmente antes del cierre de la convocatoria.

Oportunidad de negocio identificada.

Carácter Innovador.

Escalable.

Growth:

Negocio con proyección nacional o internacional.

Modelo de negocio validado (más de 200.000 euros de facturación en el último ejercicio).

Con una cuota de mercado significativa.

Los proyectos se presentarán en mesas redondas durante el evento en el que paralelamente habrá otras actividades como el Meeting Área, un espacio para interaccionar con todos los proyectos; el One to One donde los inversores tendrán la posibilidad de realizar reuniones personales con las Startups que deseen conocer en profundidad; y un Área Institucional, un espacio reservado para las empresas que quieren tener contacto con las entidades públicas comprometidas con los emprendedores.

Recuerda, tienes hasta el 15 de junio para apuntar a tu startup.