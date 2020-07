Así innova el sector de la flor cortada ante la crisis ocasionada por la pandemia

La actual crisis sanitaria que estamos sufriendo a causa del COVID-19 ha causado estragos en nuestra economía, en algunos sectores más que en otros. Uno de los más afectados sin duda ha sido el sector de la flor cortada, ya que coincidió el Estado de Alarma en una fecha crucial para este sector, causando pérdidas incalculables para los floricultores.

La cancelación de la Semana Santa, así como todas las ferias, el día de la madre donde todos nos encontrábamos confinados, han hecho un daño casi irreparable a los floricultores que viven de la venta de flor cortada, ya que casi el 50% de los ingresos de este sector se producen en estas fechas.

Hay algo positivo que sacar de todo esto

Aunque parezca devastador todo lo ocurrido, siempre hay una luz al final del túnel y es que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Esta ventana es, obviamente las nuevas tecnologías.

En momentos de crisis nacen nuevas oportunidades de negocio que se deben aprovechar como es el caso de Piurer.com una floristería online que encontró una oportunidad gracias a las nuevas tecnologías. Se de un eCommerce dedicado a la venta de flores de Chipiona, apoyando a los floricultores de la ciudad, que es uno de los lugares más castigados por esta crisis.

Su CEO (Cristóbal Montalbán), experto en marketing digital, ha querido generar un producto online innovador, combinando materias del marketing digital con el arte floral.

El sector de las floristerías factura en España unos 600 millones de euros al año, cuenta con casi 6.000 establecimientos por todo el país y a consecuencia del COVID-19 las ventas online se han visto incrementadas en un 350%, según datos de Interflora. Un momento clave para Piurer, porque gracias a la localización de la producción, no cuentan con intermediarios, sus flores son cortadas el mismo día y la experiencia del equipo es bastante extensa, por lo que están en un momento favorable para este lanzamiento.

“Tuve una experiencia en el mundo de las floristerías hace un tiempo. Uno de mis clientes tenía una floristería física y como todo el mundo, habían escuchado que Internet era el futuro, habían oído campanas, pero no sabían por dónde empezar. Así que después de un tiempo, me encontraba inmerso en este nicho, donde pude ver en primera persona que había muchísimas cosas mal, que había mucho que mejorar y donde no era difícil destacar y diferenciarse.”

La calidad de las flores, los tiempos de entrega, los diseños de los ramos y la atención al cliente son los pilares de una floristería tanto física como online y en el caso de estas últimas, había muchas de ellas que fallaban todos o varios de estos pilares.

“Tengo la suerte de contar para este proyecto con mi padre, que además de estar siempre ayudándome en todas mis ideas de emprendimiento digital, es Ingeniero Agrónomo de pasión y profesión y a mi tío, que lleva toda la vida gestionando el negocio de las flores en Chipiona”

De esta combinación de perfiles ha nacido piurer.com donde colocan al cliente en el centro de todo el proceso, con atención inmediata mediante WhatsApp, con precios altamente competitivos y con diseños frescos, actuales y únicos donde se fusionan conceptos de diseño y arte floral para crear los ramos más rompedores del momento, donde cada una de las flores son recién cortadas al instante, garantizando así una frescura y calidad insuperable.

Un padre, un hijo y su tío, que juntos encontraron una oportunidad ante tanto revuelo y caos en un mundo cada vez más digitalizado.