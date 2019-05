Aprende SEO haciéndolo - Loogic Startups

El SEO forma parte de las reglas de juego de internet, o tal vez debería decir de las reglas de juego de Google. En cualquier caso, son las reglas que hay sobre la mesa y todos debemos jugar con ellas.

Podemos prescindir del SEO si no dependemos del tráfico web proveniente de buscadores, perdón de Google, para tener éxito o ser rentables. Pero reconócelo, cuanto más alto estás en los resultados de búsqueda para determinados términos más contento estás.

La mejor forma de entender el SEO y su valor es haciéndolo. Por ejemplo, si utilizas un blog construido con WordPress, puedes instalar alguno de los más afamados plugins para mejorar el SEO y aprender qué características más o menos sencillas de hacer puedes poner en marcha en tus contenidos para salir mejor posicionado.

Una vez que entiendas cómo funciona el SEO y la importancia que tiene para tu posicionamiento, si realmente tu negocio depende de la posición en Google en determinadas búsquedas, entonces es el momento de contratar a un profesional.

Si pensabas que con este artículo podrías prescindir de un buen profesional del SEO te equivocas. Si forma parte de tu estrategia, debes contar con un profesional o equipo especializado que saben cómo aplicar recursos mucho más lejos de un simple plugin para optimizar el contenido de tu web.

En este contexto estos días hay en marcha un concurso SEO de posicionamiento del término cantineoqueteveo. No, no pretendo participar en el certamen, pero tengo una gran curiosidad por saber a qué página queda relegado este contenido de Loogic después del paso de los profesionales posicionando sus páginas.

Me he encontrado con este concurso organizados por empresas del sector que ofrece cuantiosos premios, incluso una oferta de trabajo. Calculo que el ganador no va a tener problema por desarrollarse profesionalmente como consultor libre en SEO, pero quien sabe, una buena oferta puede ser interesante.

Es muy interesante, si te quieres dedicar a esto del SEO, analizar las estrategias de posicionamiento de cada uno. Como se trata de un término que no existía antes del concurso, sabes que todo lo que aparece es gracias al mismo, y viendo las veinte primeras posiciones y lo que hacen con el contenido te das cuenta de que si quieres destacar la web de tu negocio en una búsqueda en Google tienes que tomártelo en serio. Si además tienes un dominio con autoridad, eso ayuda mucho.

Un dominio con autoridad es aquél que tiene un gran peso sólo por el hecho de existir, obviamente después de haberse ganado su reputación durante mucho tiempo por albergar páginas con reputación, lo que permite que una página publicada dentro de ese dominio automáticamente se posiciones en el top20 o incluso en el top10 para una búsqueda específica.

Un ejemplo de estos dominios es la Wikipedia. ¿Qué pasa con dominios como cantineoqueteveo.barcelona que son completamente nuevos y tienen una extensión de dominio de primer nivel nueva y poco utilizada? No pasa nada, eso no penaliza, pero el trabajo SEO hay que trabajarlo a largo plazo para conseguir posicionarse por términos de búsqueda para los que ya hay otras páginas posicionadas.

Así que ya sabes, si quieres mejorar la posición de tu negocio en los resultados de búsqueda de Google, empieza cuanto antes y tómatelo con calma.